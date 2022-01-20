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Ризик зникнення продуктів з прилавків: в АТБ розповіли, до чого готуватися

20 січня 2022, 16:38

Борис Марков оцінив введення механізму держрегулювання цін.

Супермаркет АТБ
У мережі АТБ оцінили ситуацію з держрегулюванням / АТБ

Генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков розповів про ситуацію з реалізацією в мережі соціально значущих продуктів через державне регулювання цін.

Як написав він у Facebook, в мережі АТБ не припинятимуть продаж соціально значущих продуктів у зв'язку з цим.

"Поспішаємо запевнити, що реалізація соціально-значущих продуктів в магазинах нашої торгової мережі зупинятися не буде. А ось у інших операторів ринку - питання відкрите", - підкреслив він.

При цьому Марков нагадав, що механізм держрегулювання цін вперше був застосований в 1996 році постановою Кабінету Міністрів за №1548. До 2017 року дія цієї постанови або доповнювалася розширенням переліку регульованих продуктів, рівнем граничних торговельних надбавок, зміною декларування оптово-відпускних цін, або призупинялося в принципі.

Він додав, що в 2017 році державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування було скасовано з метою зниження адміністративного тиску на бізнес і усунення надмірного втручання держави в економічні процеси.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що підвищення цін на деякі позиції асортименту в мережі АТБ пов'язане з підвищенням відпускних цін постачальників і девальвацією гривні.

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АТБ продукти харчування ціни на продукти
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