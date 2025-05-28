Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Пробили десятирічний рекорд: українці хапаються за голову через вартість ягід

Даяна Швець
28 травня 2025, 14:58
129
Високі ціни зумовлені заморозками під час цвітіння та холодною погодою.
ЧЕРЕШНЯ, ДЕНЬГИ
Чому черешня коштує більше, ніж раніше / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові моменти:

  • Ціни на черешню в Україні знижуються, але залишаються найвищими за останнє десятиліття
  • Середня ціна впала з 200 грн/кг до 150 грн/кг, проте це все ще значно дорожче, ніж у попередні роки

В Україні почали фіксувати зниження цін на черешню. За останні дні середня вартість кілограма знизилась із 200 до 150 гривень, однак радіти рано. Адже навіть така корекція не змінює загальної картини: ціни на ягоду залишаються рекордно високими за останнє десятиліття, повідомляє аналітичний ресурс EastFruit.

"‎Торік черешня вдень раніше (27 травня) коштувала 135 грн/кг, 2020-го – 60 грн/кг, 2019-го – 35 грн/кг, а 2016-го – 25 грн/кг", ‎– кажуть фахівці.

відео дня

Однією з головних причин стрибка цін стало те, що під час цвітіння дерев вдарили заморозки. Також нетипово прохолодна погода у травні негативно вплинула на врожайність.

Ще тиждень тому на прилавках була виключно імпортна черешня, і її вартість сягала захмарних значень — подекуди до 1500 грн за кілограм. Наприклад, у Рівному упаковка, де було всього 11 ягід, коштувала аж 162 гривні 76 копійок.

Експерти попереджають, що високі ціни на цю ягоду можуть протриматися ще близько місяця — до появи закарпатської черешні. При цьому її можуть продавати за широким ціновим діапазоном: "і 300, і 200, і навіть 100 гривень за кілограм".

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що відбувається з цінами на ягоди - новини України

Як писав Главред, не так давно в українських магазинах та на ринках з’явилась перша черешня сезону. Однак ціни, на жаль, не дуже приємні - аж 1500 гривень за кілограм.

Також сезон ще однієї найулюбленішої сезонної ягоди в Україні під загрозою. І на полуницю ціни б'ють рекорди.

На жаль, заморозки у квітні знищили також і поточний урожай абрикосів. Як результат, і цей продукт буде дорогим та дефіцитним.

Більше новин про ціни на продукти:

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ягоди продукт продукти харчування ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

17:02Війна
ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

16:31Війна
У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

15:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Останні новини

17:02

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

16:55

"Війна до червня 2026 року": Зеленський сказав, як прискорити закінчення бойових дій

16:43

Боровся з важкою хворобою: помер народний депутат України Сергій Швець

16:35

Чи можна спати після причастя: священник здивував відповіддюВідео

16:33

В 50 гривень не вкластись: в Україні вдвічі подорожчав сезонний овоч

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
16:31

ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

16:11

Хто може почесно вийти на пенсію в Україні вже з 45 років

16:00

4 знаки зодіаку, з яких виходять найвідданіші дружини

15:51

У Путіна заговорили про "перемир'я" і розповіли про умови припинення вогню

Реклама
15:41

Бачать світ не лише чорно-білим: скільки кольорів розрізняють собаки

15:40

Крутіше за метро: де в Україні є унікальний транспорт з лівостороннім рухом

15:39

Українцям загрожує депортація: за що можуть вислати з Польщі, Німеччини, Чехії

15:36

Важка боротьба: сестра покійної Фріске повідомила про хворобу

15:30

"Не ведіться!": СБУ і боксер Усик розповіли дітям, як не стати агентом РФ

15:20

Зарплати чиновників космічно зросли: хто отримує понад 100 тисяч на місяць

15:19

Терапія для важкохворих дітей: Юрій Ткач та Наталі Солонік оживили телешоу "Я люблю Україну" в родинному домі "Дача"

15:19

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

14:58

Пробили десятирічний рекорд: українці хапаються за голову через вартість ягід

14:54

"На манекен схожа": Ірину Білик на новому фото захейтили за "ненатуральність"

14:46

Людей закликали не ставити огірки поруч з помідорами: у чому причина

Реклама
14:46

Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

14:45

29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

14:35

Яка нитка прив’язана до банана: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

14:30

"Тільки погіршить ситуацію": Олена Зеленська зробила важливу заяву

14:29

Сучасні технології та транспорт: телемарафон "Єдині новини" зібрав понад 65 млн на потреби Сил Оборони України

13:57

Ексдружина Г'ю Джекмана розповіла, чому їхній 27-річний шлюб розпався

13:53

Погода дивуватиме: відомо, які області України накриють сильні зливи

13:53

Знайдено хліб епохи бронзової доби: який був на смак і що відомо про рецепт

13:51

Китайський гороскоп на завтра 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

13:51

Путін висунув умови для припинення війни і вимагає гарантій від НАТО - ЗМІ

13:29

Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км - BILD

13:25

На дев'ятому місяці вагітності: Slavia вдруге виходить заміж

13:10

До 2,3 тисяч грн приємних бонусів: хто з пенсіонерів отримає надбавку у червні

13:08

Сила у підтримці: як бізнес розвиває спорт на Закарпатті. Історія родини пауерліфтерів Ситарів новини компанії

13:05

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

13:01

Загроза на кордоні з Білоруссю восени може зрости: про що попередили в ДПСУ

12:40

Зеленський прибув до Німеччини: названо головні цілі візиту

12:33

"Пропонуємо відданість": тисячі українців просять Швецію залишити їх у країні назавжди

12:11

Сили оборони успішно контратакували РФ: в ISW розповіли про зміни на фронті

11:54

Чи є загроза удару тисячі дронів РФ по Україні за добу: Зеленський дав відповідь

Реклама
11:49

"Дуже сподіваємося": Зеленський назвав можливі терміни завершення війни

11:47

Зміни будуть більш динамічними: банкір озвучив курс долара в червні 2025

11:23

Скинув 20 років: Бред Пітт здивував кардинальною зміною в зовнішності

11:21

4 знаки зодіаку, з яких виходять кращі матері, ніж дочки

10:55

РФ накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський

10:47

"Є вдалі влучання": у ЦПД розкрили деталі атаки дронів на Москву

10:38

Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

10:36

Завалить урожаєм: що обов'язково потрібно зробити з перцем до цвітінняВідео

10:26

В українців можуть забрати житло після війни: депутат вказав небезпечну причину

10:00

Формула довіри: чому співробітники БаДМ радять компанію своїм дітям новини компанії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти