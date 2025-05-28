Пробили десятирічний рекорд: українці хапаються за голову через вартість ягід

Високі ціни зумовлені заморозками під час цвітіння та холодною погодою.

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Чому черешня коштує більше, ніж раніше / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові моменти:

Ціни на черешню в Україні знижуються, але залишаються найвищими за останнє десятиліття

Середня ціна впала з 200 грн/кг до 150 грн/кг, проте це все ще значно дорожче, ніж у попередні роки

В Україні почали фіксувати зниження цін на черешню. За останні дні середня вартість кілограма знизилась із 200 до 150 гривень, однак радіти рано. Адже навіть така корекція не змінює загальної картини: ціни на ягоду залишаються рекордно високими за останнє десятиліття, повідомляє аналітичний ресурс EastFruit.

"‎Торік черешня вдень раніше (27 травня) коштувала 135 грн/кг, 2020-го – 60 грн/кг, 2019-го – 35 грн/кг, а 2016-го – 25 грн/кг", ‎– кажуть фахівці. відео дня

Однією з головних причин стрибка цін стало те, що під час цвітіння дерев вдарили заморозки. Також нетипово прохолодна погода у травні негативно вплинула на врожайність.

Ще тиждень тому на прилавках була виключно імпортна черешня, і її вартість сягала захмарних значень — подекуди до 1500 грн за кілограм. Наприклад, у Рівному упаковка, де було всього 11 ягід, коштувала аж 162 гривні 76 копійок.

Експерти попереджають, що високі ціни на цю ягоду можуть протриматися ще близько місяця — до появи закарпатської черешні. При цьому її можуть продавати за широким ціновим діапазоном: "і 300, і 200, і навіть 100 гривень за кілограм".

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Як писав Главред, не так давно в українських магазинах та на ринках з’явилась перша черешня сезону. Однак ціни, на жаль, не дуже приємні - аж 1500 гривень за кілограм.

Також сезон ще однієї найулюбленішої сезонної ягоди в Україні під загрозою. І на полуницю ціни б'ють рекорди.

На жаль, заморозки у квітні знищили також і поточний урожай абрикосів. Як результат, і цей продукт буде дорогим та дефіцитним.

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