Базована ягода за ціною золота: що коштує вже 1500 гривень за кілограм

Експерти прогнозують, що високі ціни триматимуться близько місяця.

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Яка реальність у супермаркетах України / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скріншот

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Попри високі ціни, попит на ягоду серед українців залишається високим

Високу вартість пояснюють тим, що це рання черешня, і такі ціни є "нормальними на старті"

В українських магазинах та на ринках з’явилась перша черешня сезону, але її вартість змусила покупців хапатися за голови. Ціни на цю ягоду подекуди сягають 1400–1500 гривень за кілограм. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зазначає УНІАН.

Один із покупців у Рівному опублікував фото упаковки, в якій лежало лише 11 черешень. Її ціна — 162,76 грн, а вага — всього 168 грамів. Це фактично виходить близько 970 грн за кілограм.

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"Таку черешню вже в подарунок дівчатам можна дарувати", – іронізують покупці в соціальних мережах.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Попри захмарну вартість, ягоду активно купують. Продавці стверджують, що це — звичайна ситуація для початку сезону.

"Рання черешня завжди дорога. Зараз – 1300 гривень за кілограм. Раніше була навіть дорожча. Це нормальна ціна на старті", – зазначає одна з продавчинь.

Ситуацію підтверджують і великі торговельні мережі. Так, на сайті супермаркету "Сільпо" черешня сорту premium коштує 13.90 грн за 100 г, що еквівалентно 139 грн за кг. А ось на сайтах Novus і АТБ — червона черешня наразі відсутня.

Фахівці ринку прогнозують, що така цінова ситуація може зберігатись ще близько місяця. Коли з’явиться урожай із Закарпаття, вартість впаде — до 300, 200, а можливо, й 100 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред нещодавно, ціни на овочі в Україні змінилися. Йдеться про популярні минулорічні продукти.

Також в Україні суттєво дорожчають популярні овочі. Ба більше, вартість традиційного "борщового набору" цього року буде вищою, ніж торік.

Водночас в Україні дешевшає базовий продукт. Окрім цього, різке зниження цін на молоко-сировину малоймовірне в короткостроковій перспективі.

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