Сезон найулюбленішої сезонної ягоди в Україні під загрозою: ціни б'ють рекорди

Несприятливі погодні умови (затяжна весна, квітневі заморозки, прохолодний травень) призвели до затримки сезону збору та втрати врожаю.

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Що сталося з полуницею в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Ціни на полуницю в Україні знижуються через збільшення пропозиції, але залишаються високими

Пік сезону та очікуване зниження цін прогнозується на червень, коли масово дозріватиме полуниця з відкритого ґрунту

На українських ринках полуниця поступово дешевшає, оскільки обсяги продажів зростають. Проте, попри це, ціни залишаються значно вищими, ніж торік. Як повідомляє РБК-Україна, причиною стали несприятливі погодні умови, які негативно позначилися на врожайності.

У травні традиційно очікується зниження вартості цієї ягоди, але у 2025 році ситуація дещо інша. Хоча українська полуниця, зокрема із Закарпаття, вже почала активно надходити на ринок і витісняє імпорт, ціни залишаються високими.

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За словами Тетяни Попович, представниці маркетингового відділу ринку "Шувар", наприкінці травня на львівських ринках ціна за кілограм української полуниці становить 120–144 гривні. Це на чверть або навіть третину дорожче, ніж у травні минулого року, коли середній показник був на рівні 98 грн/кг. Вартість залежить від регіону та обсягів постачання.

Аналітики EastFruit зазначають, що через збільшення поставок полуниці із західної України спостерігається поступове зниження цін. Якщо на початку травня теплична ягода коштувала 220–260 грн/кг, то зараз її продають вже по 120–190 грн/кг. Проте, навіть зниження не змінює загальної тенденції — у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року ціна зросла в середньому на 45%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чому ціни на полуницю летять уверх?

Основною причиною здорожчання стали погодні фактори: затяжна весна, квітневі морози та прохолодний травень зсунули терміни дозрівання ягід майже на два тижні. У результаті зменшилася кількість полуниці на ринку, що й призвело до підвищення цін.

Деякі господарства зазнали серйозних втрат — наприклад, у селі Романів на Волині заморозки знищили 85% насаджень на площі 3,5 гектара. За словами власниці, це найбільші збитки за останнє десятиліття. Зараз фермери покладають надії на ремонтантні сорти, які можуть плодоносити кілька разів на рік.

Коли ціни на полуницю знизяться?

Найбільша кількість української полуниці традиційно з’являється у червні, коли дозрівають ягоди з відкритого ґрунту. Саме тоді очікується зниження цін. За словами Тетяни Попович, основний урожай на Львівщині надійде на ринки в першій половині червня.

Якщо погода не завадить, ціна може впасти до 80–100 гривень за кілограм. Однак через обмежені врожаї та зростання витрат на виробництво та доставку кардинального здешевлення очікувати не варто.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як писав Главред, ціни на овочі в Україні змінилися. Експерти повідомили, що подорожчало і подешевшало.

Високі ціни на улюблені сезонні смаколики триматимуться близько місяця. Базована ягода в Україні коштує вже 1500 гривень за кілограм.

Також в Україні суттєво дорожчають популярні овочі. Саме тому вартість традиційного "борщового набору" цього року буде вищою, ніж торік.

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