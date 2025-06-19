ПриватБанк може 'заморозити' переказ на картку: у якому випадку гроші не повернуть

У деяких випадках гроші не вдасться повернути навіть через суд.

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ПриватБанк може "заморозити" переказ на картку/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Приватбанк може "заморозити" переказ коштів на вашу картку

Це станеться, якщо переказ буде пов'язаний з Росією чи Білоруссю

У такому випадку можливо не вдасться повернути кошти навіть через суд

Українські банки можуть блокувати перекази, які пов’язані з країною-агресоркою Росією або Білоруссю. При цьому такий переказ у разі його блокування можливо не вдасться розблокувати навіть через суд.

Це підтверджує і судова практика. Так, у Новобаварському районному суді Харкова рішенням від 7 травня 2025 року було відмовлено українці, яка вимагала від державного ПриватБанку розблокувати 10 тис. євро, які вона отримала як повернення боргу від громадянина Білорусі. Про це йдеться в матеріалах справи № 639/7981/24.

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У матеріалах справи зазначається, що гроші клієнту надійшли за допомогою переказу через міжнародну міжбанківську систему SWIFT з банку Revolut Bank UAB. При цьому ПриватБанк гроші прийняв, але не зарахував їх на картковий рахунок позивачу.

"Банк здійснив серію запитів документів про резидентство в Португальській Республіці. ... Незважаючи на надані документи та всі вичерпні докази того факту, що ... є резидентом Португальської Республіки, Банк не зарахував зазначений платіж ... тому що термін дії посвідки платника на постійне проживання в Португалії закінчився в лютому 2024 року", – йдеться в матеріалах справи.

ПриватБанк надіслав позивачці лист, у якому пояснювалося, що згідно з постановою Правління НБУ №21 від 24.02.2022 р., банкам заборонено вчиняти будь-які валютні операції, "для виконання зобов'язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь".

Суд прийняв рішення відмовити в задоволенні позову. Таким чином не було відмінене блокування коштів, які надійшли на картку від громадянина Білорусі.

Як раніше повідомляв Главред, українці все більше переходять на користування готівкою – стало відомо, яка причина. Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не спішать переходити на безготівкові розрахунки.

Також раніше повідомлялося, що один із банків нараховує кешбек за зарплати. Щоб підключити нарахування кешбеку достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, а заявку можна подати онлайн.

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Що відомо про ПриватБанк? ПриватБанк — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24. Ініціатором створення, його першим головою правління був український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, пише Вікіпедія.

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