Різкий ціновий поворот: один популярний овоч несподівано подешевшав

Коротко:
- Молода капуста подешевшала в середньому на 18%
- Фермери знижують ціни через надлишок продукції
- Торішня капуста навпаки продовжує дорожчати
На українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на білоголову капусту нового врожаю, тоді як торішня - продовжує дорожчати. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Так, наразі капуста врожаю 2026 року пропонується до продажу в межах 34–40 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Зазначається, що фермери змушені активно знижувати ціни через надлишкову пропозицію. На ситуацію також впливають низькі темпи реалізації.
Крім того, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в надходить у продаж у середньому на 14% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Які ціни на торішню капусту
Водночас фермери, які мають запаси торішньої капусти прийнятної якості, продовжують переглядати відпускні ціни в бік підвищення.
Наразі партії білоголової капусти врожаю 2025 року надходять у продаж у межах 10–17 грн/кг, хоча тиждень тому ціни становили 8–15 грн/кг.
За словами аналітиків, така тенденція пояснюється тим, що попит на торішню капусту залишається стабільним.
Чи можливий дефіцит продуктів в Україні
Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран заявляв, що ситуація з урожаєм залишається під контролем. Хоча через весняне похолодання частина ранніх кісточкових культур зазнала пошкоджень, суттєвих втрат серед ключових сільськогосподарських культур наразі не зафіксовано.
"Переважна більшість товарів на полицях українських магазинів, а це приблизно 80%, має вітчизняне походження. Це знижує залежність від імпорту та глобальних логістичних проблем", - додав він.
За його словами, подорожчання деяких продуктів пов’язане не з об’єктивними чинниками, а зі спекуляціями, тому дефіциту продуктів очікувати не варто.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Борис Шестопалов говорив, що в Україні хліб продовжить дорожчати навіть за умови хорошого врожаю зернових.
Також на ринку цибулі в Україні знову зростають ціни. Учасники ринку вважають, що дорожчання цього базового овоча пов'язане з суттєвим скороченням запасів продукції врожаю 2025 року.
Водночас в Україні подешевшала майже на третину вітчизняна полуниця. Середня вартість ягоди становить в середньому 200 грн за кілограм.
Читайте також:
- Тарифи на воду розраховують по-різному: чому деякі українці платять дорожче
- Долар за крок до рекорду, євро дорожчає: курс валют на 19 травня
- Паливо в Україні різко подорожчає: названо терміни стрибка цін на АЗС
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред