Різкий ціновий поворот: один популярний овоч несподівано подешевшав

Марія Николишин
19 травня 2026, 11:41
Ціни зараз все ще на 14% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
Ціни на капусту в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Молода капуста подешевшала в середньому на 18%
  • Фермери знижують ціни через надлишок продукції
  • Торішня капуста навпаки продовжує дорожчати

На українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на білоголову капусту нового врожаю, тоді як торішня - продовжує дорожчати. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, наразі капуста врожаю 2026 року пропонується до продажу в межах 34–40 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зазначається, що фермери змушені активно знижувати ціни через надлишкову пропозицію. На ситуацію також впливають низькі темпи реалізації.

Крім того, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в надходить у продаж у середньому на 14% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Які ціни на торішню капусту

Водночас фермери, які мають запаси торішньої капусти прийнятної якості, продовжують переглядати відпускні ціни в бік підвищення.

Наразі партії білоголової капусти врожаю 2025 року надходять у продаж у межах 10–17 грн/кг, хоча тиждень тому ціни становили 8–15 грн/кг.

За словами аналітиків, така тенденція пояснюється тим, що попит на торішню капусту залишається стабільним.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Чи можливий дефіцит продуктів в Україні

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран заявляв, що ситуація з урожаєм залишається під контролем. Хоча через весняне похолодання частина ранніх кісточкових культур зазнала пошкоджень, суттєвих втрат серед ключових сільськогосподарських культур наразі не зафіксовано.

"Переважна більшість товарів на полицях українських магазинів, а це приблизно 80%, має вітчизняне походження. Це знижує залежність від імпорту та глобальних логістичних проблем", - додав він.

За його словами, подорожчання деяких продуктів пов’язане не з об’єктивними чинниками, а зі спекуляціями, тому дефіциту продуктів очікувати не варто.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Борис Шестопалов говорив, що в Україні хліб продовжить дорожчати навіть за умови хорошого врожаю зернових.

Також на ринку цибулі в Україні знову зростають ціни. Учасники ринку вважають, що дорожчання цього базового овоча пов'язане з суттєвим скороченням запасів продукції врожаю 2025 року.

Водночас в Україні подешевшала майже на третину вітчизняна полуниця. Середня вартість ягоди становить в середньому 200 грн за кілограм.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

