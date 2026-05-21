Ціни злетіли майже на 33% за день: в Україні різко подорожчала одна ягода

Закарпатська ягода є найдешевшою серед вітчизняної.

Ціни на полуницю в Україні

На Столичному ринку зросли ціни на українську полуницю. Водночас вартість імпортної ягоди залишається стабільною. Про це свідчать дані торгового майданчика станом на 21 травня.

Закарпатська полуниця наразі продається у межах 130-150 грн/кг. Середня вартість ягоди становить 140 грн/кг. Саме закарпатська полуниця залишається найдоступнішою серед української продукції.

Проте порівняно з попередніми днями, коли закарпатська ягода стрімко впала в ціні до 110 грн/кг, вартість вітчизняного продукту суттєво підскочила. Закарпатська полуниця подорожчала в середньому одразу на 30 грн/кг (або на 27,2%).

Ще більший ціновий стрибок демонструє полуниця з інших регіонів України. Раніше середня вартість вітчизняного врожаю коливалася в межах 120 грн/кг.

Сьогодні ж середня ціна злетіла одразу до 160 грн/кг, додавши 40 грн (пллюс 33,3% до попередньої вартості). Українська полуниця загалом продається у межах 155-165 грн/кг.

Імпортна полуниця традиційно утримує найвищі цінники. Закордонну ягоду продають у межах 190-210 грн/кг, а середня ціна залишається на рівні 200 грн/кг. Імпортна ягода не рухається ні в бік зниження, ні в бік здорожчання.

Коли можуть подорожчати продукти - прогноз експерта

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що суттєве подорожчання овочів є одним із базових сценаріїв на осінній період.

На ринку фруктів ситуація також залишається нестабільною. Через погодні ризики та ймовірне зниження врожаю кісточкових культур можливий дефіцит абрикосів, персиків, черешень і вишень.

За словами експерта, ціни на абрикоси та персики значною мірою залежатимуть від обсягів імпорту, оскільки внутрішнє виробництво може бути недостатнім.

Нагадаємо, в Україні за останній тиждень суттєво подешевшали овочі та зелень. Найбільше знизилися ціни на молоду картоплю, молоду капусту, цвітну капусту, зелену цибулю та полуницю, повідомляють аналітики EastFruit.

Також дешевшає білоголова капуста нового врожаю через надлишок продукції та низькі темпи продажів. Капусту врожаю 2026 року продають по 34–40 грн/кг

Як повідомляв Главред, з початку тижня почала дорожчати торішня морква через сезонне скорочення запасів та активізацію попиту. Як повідомляють аналітики EastFruit, наразі якісну моркву продають по 13-20 грн/кг.

Про джерело: Столичний ринок Столичний ринок - один із найбільших продовольчих ринків Києва, що спеціалізується на продажу продуктів харчування, у тому числі м’яса, риби, овочів, фруктів, молочних продуктів та бакалії. Ринок об’єднує численних постачальників та фермерів із різних регіонів України, пропонуючи широкий асортимент товарів як для оптових, так і для роздрібних покупців.

