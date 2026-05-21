Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни злетіли майже на 33% за день: в Україні різко подорожчала одна ягода

Руслана Заклінська
21 травня 2026, 21:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Закарпатська ягода є найдешевшою серед вітчизняної.
Ціни злетіли майже на 33% за день: в Україні різко подорожчала одна ягода
Ціни на полуницю в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот instagram.com/stolychnyi, УНІАН

Коротко:

  • На Столичному ринку дорожчає українська полуниця
  • Імпортна полуниця залишається стабільною
  • Закарпатська ягода коштує в середньому 140 грн/кг і є найдешевшою

На Столичному ринку зросли ціни на українську полуницю. Водночас вартість імпортної ягоди залишається стабільною. Про це свідчать дані торгового майданчика станом на 21 травня.

Закарпатська полуниця наразі продається у межах 130-150 грн/кг. Середня вартість ягоди становить 140 грн/кг. Саме закарпатська полуниця залишається найдоступнішою серед української продукції.

відео дня

Проте порівняно з попередніми днями, коли закарпатська ягода стрімко впала в ціні до 110 грн/кг, вартість вітчизняного продукту суттєво підскочила. Закарпатська полуниця подорожчала в середньому одразу на 30 грн/кг (або на 27,2%).

Ще більший ціновий стрибок демонструє полуниця з інших регіонів України. Раніше середня вартість вітчизняного врожаю коливалася в межах 120 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Сьогодні ж середня ціна злетіла одразу до 160 грн/кг, додавши 40 грн (пллюс 33,3% до попередньої вартості). Українська полуниця загалом продається у межах 155-165 грн/кг.

Імпортна полуниця традиційно утримує найвищі цінники. Закордонну ягоду продають у межах 190-210 грн/кг, а середня ціна залишається на рівні 200 грн/кг. Імпортна ягода не рухається ні в бік зниження, ні в бік здорожчання.

Дивіться відео із моніторином цін на ринку:

Коли можуть подорожчати продукти - прогноз експерта

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що суттєве подорожчання овочів є одним із базових сценаріїв на осінній період.

На ринку фруктів ситуація також залишається нестабільною. Через погодні ризики та ймовірне зниження врожаю кісточкових культур можливий дефіцит абрикосів, персиків, черешень і вишень.

За словами експерта, ціни на абрикоси та персики значною мірою залежатимуть від обсягів імпорту, оскільки внутрішнє виробництво може бути недостатнім.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні за останній тиждень суттєво подешевшали овочі та зелень. Найбільше знизилися ціни на молоду картоплю, молоду капусту, цвітну капусту, зелену цибулю та полуницю, повідомляють аналітики EastFruit.

Також дешевшає білоголова капуста нового врожаю через надлишок продукції та низькі темпи продажів. Капусту врожаю 2026 року продають по 34–40 грн/кг

Як повідомляв Главред, з початку тижня почала дорожчати торішня морква через сезонне скорочення запасів та активізацію попиту. Як повідомляють аналітики EastFruit, наразі якісну моркву продають по 13-20 грн/кг.

Читайте також:

Про джерело: Столичний ринок

Столичний ринок - один із найбільших продовольчих ринків Києва, що спеціалізується на продажу продуктів харчування, у тому числі м’яса, риби, овочів, фруктів, молочних продуктів та бакалії. Ринок об’єднує численних постачальників та фермерів із різних регіонів України, пропонуючи широкий асортимент товарів як для оптових, так і для роздрібних покупців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ягоди продукти харчування ціни на продукти полуниця
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву

Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву

22:03Війна
Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

20:33Фронт
Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

18:22Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

Останні новини

22:21

Режим Лукашенка розсиплеться: ексспівробітник СБУ розкрив несподіваний сценарій

22:03

Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву

21:30

Ціни злетіли майже на 33% за день: в Україні різко подорожчала одна ягодаВідео

21:22

Кому історично належав Донбас: несподіваний висновок історикаВідео

21:12

Різке зростання цін на квитки у транспорті: у Києві підрахували вартість проїзду

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
21:02

Шкільна головоломка із сірниками, яка вводить у ступор дорослих

20:33

Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

20:15

Чорна цвіль зникне миттєво: розкрито секрет одного простого засобуВідео

20:06

Секрет садівника короля Чарльза: яке просте добриво змусить квіти цвісти

Реклама
20:03

Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

19:43

Вже не в липні: коли Івана Купала у 2026 році

19:37

Зібрали понад 1700 реліквій: на Львівщині встановили унікальний рекорд УкраїниФото

19:26

Пастка для ЗСУ: стало відомо, чому Кремль хоче втягнути Білорусь у війнуВідео

19:25

Чи є загроза 16 годин без електроенергії: тривожний прогноз нових відключень

19:16

Майже зникло у 90-х - яке відоме жіноче ім'я знову стало модним в Україні

19:10

Візит Путіна до Китаю провалився: Невзлін розповів, що показали переговори з СіПогляд

19:01

Які українські прізвища мають клеймо вигнанця: вони збереглися й донині

18:58

Чому кіт торкається лапою обличчя людини: справжня причина здивує багатьохВідео

18:47

"Мати" чи "матір": мовознавиця пояснила, у чому різницяВідео

18:47

Українка здивувалася, чому в Німеччині не можна ночувати на власній дачіВідео

Реклама
18:46

"Гарна новина" для України: експерт назвав, що знизить ціну на нафтуВідео

18:41

Свириденко блокує звільнення Болоховця всупереч позиції Зеленського, – Маландій

18:23

Скільки років треба відкладати на квартиру в Рівному: яка ситуація в інших містах

18:22

Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

18:11

Чи треба пасинкувати кавуни та дині: правила догляду за баштаном

18:01

Чому цибуля масово гниє: один народний спосіб може врятувати грядкуВідео

17:56

Мільярдери можуть знати про кінець світу раніше за інших і готуються до цього

17:44

Путін затискає Лукашенка в лещата: чи буде наступ із Білорусі та де чекати удару

17:44

Кількість поранених зростає: РФ вдарила по багатоповерхівках Дніпра, що відомо

17:33

14 найочікуваніших подій XIV Книжкового Арсеналу

17:28

Пельмені вийдуть надзвичайно соковитими і смачними: що додати у фарш

17:27

Удар по Україні радіоактивними "Шахедами": Ігнат оцінив загрозу

17:24

Українці віддають на 50% більше за оренду: де подорожчали квартири

17:16

Кому найбільше щастить у житті: 4 дати народження з потужною енергетикою

17:12

Що одягнути мамі на випускний 2026: секрети стилістів для статусного образу

17:05

Чоловік вирішив перевірити сміття біля секонд-хенду і не пошкодував

16:51

Кабачки можна буде збирати відрами: головний секрет рясного врожаюВідео

16:47

"Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

16:38

Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

16:23

Чому не варто прати вранці – народні прикмети та логічні причини

Реклама
16:11

"Вирив собі землянку": відомий композитор постраждав від обстрілу армії РФ

16:07

В епіцентрі ядерного вибуху знайшли "аномалію", якої раніше на Землі не було

16:03

Вечір боксу Усик vs Верхувен стартує вже сьогодні: трансляція пресконференції та всіх ключових подій — лише на Київстар ТБ

15:58

Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

15:53

СБУ "підсмажила" купу росіян: Зеленський показав кадри удару по ФСБВідео

15:40

Тест з ПДР, який "валить" багатьох на іспиті: чи можна обігнати тракторВідео

15:37

Новий курс валют на 22 травня: що зміниться

15:25

Церковний календар свят на червень 2026 року: коли Івана Купала та Трійця

15:21

Потужні грозові дощі заливатимуть Україну: які регіони будуть "плавати"

15:13

Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозоюВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти