УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"Соняшникова олія, цукровий буряк, гречка": в Україні прогнозують високі ціни і дефіцит продуктів

1 грудня 2021, 12:55

До головних причин подорожчання продуктів відносяться підвищення тарифів на газ, Вантажні перевезення. Крім того, бізнесменам в Україні підвищили податки.

ціни на продукти
Україні прогнозують дефіцит продуктів : що з їжі подорожчає / УНІАН

В Україні після Нового року очікується подорожчання продуктів, а також цілком вірогідний їх дефіцит. Такий прогноз озвучив на каналі "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

Експерт вважає, що після Нового року в країні подорожчає ще більше соняшникова олія, цукровий буряк, гречка.

"Ми вже не в змозі забезпечити себе цукровим буряком. Тому що буряк ми будемо імпортувати з Польщі. Виробництво соняшникової олії скоротилося на 14,5%. Воно буде дорожче і ми його будемо звідкись імпортувати, значить соняшникова олія подорожчає слідом за гречкою, цукром і так далі", - повідомив він.

Співак зазначив, що вже в першому кварталі 2022 року українці відчують на собі подорожчання продуктів харчування. Через це на продовольчому ринку можливий дефіцит їжі.

До причин подорожчання відносяться підвищення тарифів на газ, Вантажні перевезення. Крім того, бізнесменам підвищили податки.

Реклама

"Лютий, березень - ось інерційна економічна складова вдарить за цінами, тому що в собівартості продуктів харчування є газ, є тарифи на вантажні перевезення. А сьогодні всім підприємцям підвищили податки. І всі разом ось такою Сніговою грудкою призведе до того, що в кінці першого кварталу 2022 року ми дуже відчутний і дефіцит на продовольчому ринку і підвищення цін", − резюмував він.

читайте такожЕксперти пояснили, коли в Україні припинять зростати ціни на продукти

Раніше повідомлялося про те, що в Україні різко злетіли ціни на сало. У Києві на ринках на "національні ласощі" українців вішають рекордні цінники.

У столиці окремі торговці просять за кілограм сала по 500 гривень, повідомляють користувачі в соцмережах.

Читайте ще:

viber
ціни на продукти новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Соняшникова олія, цукровий буряк, гречка": в Україні прогнозують високі ціни і дефіцит продуктів». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 1 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуПрикмети на 1 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в біду Буде як нове: 10 лайфхаків, щоб прибирання перетворилося на задоволенняБуде як нове: 10 лайфхаків, щоб прибирання перетворилося на задоволення Еллерт поставив крапку у відносинах з МішиноюЕллерт поставив крапку у відносинах з Мішиною Гороскоп на сьогодні 1 грудня 2021: Тільцям – ревнощі, Близнюкам - борги, Стрільцям - небезпека афериГороскоп на сьогодні 1 грудня 2021: Тільцям – ревнощі, Близнюкам - борги, Стрільцям - небезпека афери Фінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідкаФінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідка
13:18

Водію відірвало руку: під Дніпром легковик зіткнувся з вантажівкою

13:00

Гороскоп на завтра 2 грудня 2021: Стрільцям - небезпечні знайомства, Левам - ризик аварійВідео

12:55

"Соняшникова олія, цукровий буряк, гречка": в Україні прогнозують високі ціни і дефіцит продуктів

12:41

На АЗС впали ціни на паливоВідео

12:38

Хлопчик з опіками сидів серед пляшок від горілки: на Буковині мати "забула" про синаВідео

Реклама
12:33

Ніна Матвієнко шкодує, що вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Треба давати другий шанс"

12:26

Під Радою мітингують: будівля оточена поліцією і НацгвардієюВідео

12:23

15-річний підліток відкрив стрілянину в американській школі – є загиблі

12:03

"З першим днем зими!"- прикольні картинки і душевні привітання

11:56

Підвищення зарплат, подвійне громадянство і новий паспорт: головне з виступу Зеленського в Раді

11:47

Рак підшлункової: лікарі назвали ознаки "тихої" хвороби

11:45

Місячний календар стрижок на грудень 2021: коли категорично не можна стригти волосся, робити манікюр

11:37

Введення в храм Пресвятої Богородиці: дата, традиції і заборони дня, молитва

11:33

На Львівщині за програмою Зеленського відремонтували дорогу до майбутнього КПП Нижанковичі-Мальховіце

11:20

Alyona Alyona показала, як в юності виглядала в купальнику

11:05

В Україні розширять список послуг для "тисячі Зеленського": що ще додадуть

11:03

Зеленський пообіцяв 1 грудня внести в Раду законопроект про подвійне громадянство

10:47

Кіркоров показав дорогий подарунок для дочки на 10-річчя: її день народження покажуть по телевізору

10:44

Вихідні в грудні 2021 в Україні: скільки будемо відпочивати

10:39

Зеленський анонсував підвищення зарплат в Україні: хто отримуватиме 24 тисячі на місяцьВідео

Реклама
10:37

Українським дітям платитимуть гроші за використання надр: Зеленський внесе законопроєкт

10:21

Зеленський сьогодні виступає у Верховній Раді зі щорічним посланням - онлайн-трансляціяВідео

10:11

У Кременчуці другокласниця наковталася пігулок від підвищеного тиску і потрапила в реанімаціюВідео

09:58

Київ застряг у заторах через снігопад: які вулиці краще оминатиВідео

09:57

Комаровський пояснив, для кого небезпечний новий штам "Омікрон"

09:47

"Будемо діяти по повній програмі": Кулеба відповів Лукашенку на "російський" КримВідео

09:30

Чи потрібно українцям панікувати через COVID-штам Омікрон: лікарка дала відповідьВідео

09:04

Військові навчання в Україні - це червона ганчірка для Путіна, на яку він не може кинутисяПогляд

08:59

"Викидні через вакцинацію, а епідемія COVID - 19-вигадка": у МОЗ "рознесли" популярні фейки

08:46

Гороскоп на картах Таро для Риб на грудень 2021 обіцяє великі гроші та нову любовВідео

08:37

Гороскоп на сьогодні 1 грудня 2021: Тільцям – ревнощі, Близнюкам - борги, Стрільцям - небезпека афериВідео

08:24

Коронавірус в Україні 1 грудня: майже 12 тисяч нових випадків і 557 смертей

07:45

У Сенаті США домовилися про розгляд поправок до бюджету із санкціями проти Північного потоку-2 - The Hill

07:00

Під загрозою кожна країна світу: лікар розповів про небезпеку штаму Омікрон

06:28

Росія перекинула до кордонів України 10 тисяч військових

06:12

Здійснення мрії та підступність друга: прогноз на картах Таро для Близнюків на грудень 2021Відео

06:06

Анкара замість Мінська: чому Україна ризикує, погоджуючись на посередництво ЕрдоганаПогляд

06:01

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколоФото

05:40

Дуже смачне гаряче м'ясо на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

05:32

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера перевершив батька в рельєфності тіла

Реклама
05:08

Крижаний прогноз з потужними снігопадами: Україну атакує небезпечний циклон

05:05

Як можна повторно використовувати чайні пакетики: 10 несподіваних застосувань

04:16

Казково красиві обої на робочий стіл - Різдво і Новий рік 2022

04:15

Не поспішайте зливати в раковину: куди використовувати воду після варіння картоплі

04:13

Лікар пояснила, кому не можна вживати цибулю

04:05

Саманта Джонс повертається на екрани: зірка Сексу у великому місті приступила до зйомокВідео

04:01

Ваше волосся буде рівним і блискучим: експерт пояснила, який гребінець вибрати

03:17

День ангела Романа: душевні привітання в прозі і віршах, листівки іменинникам

03:05

День працівників прокуратури України: сердечні привітання в прозі і віршах і душевні картинки

02:22

Як виглядати краще та стрункіше на фото: з'ясувався головний секрет

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти