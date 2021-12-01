"Соняшникова олія, цукровий буряк, гречка": в Україні прогнозують високі ціни і дефіцит продуктів

Україні прогнозують дефіцит продуктів : що з їжі подорожчає / УНІАН

В Україні після Нового року очікується подорожчання продуктів, а також цілком вірогідний їх дефіцит. Такий прогноз озвучив на каналі "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

Експерт вважає, що після Нового року в країні подорожчає ще більше соняшникова олія, цукровий буряк, гречка.

"Ми вже не в змозі забезпечити себе цукровим буряком. Тому що буряк ми будемо імпортувати з Польщі. Виробництво соняшникової олії скоротилося на 14,5%. Воно буде дорожче і ми його будемо звідкись імпортувати, значить соняшникова олія подорожчає слідом за гречкою, цукром і так далі", - повідомив він.

Співак зазначив, що вже в першому кварталі 2022 року українці відчують на собі подорожчання продуктів харчування. Через це на продовольчому ринку можливий дефіцит їжі.

До причин подорожчання відносяться підвищення тарифів на газ, Вантажні перевезення. Крім того, бізнесменам підвищили податки.

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"Лютий, березень - ось інерційна економічна складова вдарить за цінами, тому що в собівартості продуктів харчування є газ, є тарифи на вантажні перевезення. А сьогодні всім підприємцям підвищили податки. І всі разом ось такою Сніговою грудкою призведе до того, що в кінці першого кварталу 2022 року ми дуже відчутний і дефіцит на продовольчому ринку і підвищення цін", − резюмував він.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні різко злетіли ціни на сало. У Києві на ринках на "національні ласощі" українців вішають рекордні цінники.

У столиці окремі торговці просять за кілограм сала по 500 гривень, повідомляють користувачі в соцмережах.

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