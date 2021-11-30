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Сало в Україні стало делікатесом: чому ціни побили історичний рекорд та що буде далі

30 листопада 2021, 16:02

Експерти назвали ключові причини стрибка цін та чого чекати українця далі.

сало
Сало в Україні дорожчає шаленими темпами / УНІАН

Ціни на сало в Україні вже подолали психологічну позначку і продовжують зростати. Для багатьох громадян воно вже стало делікатесом.

В Асоціації "Свинарі України" пояснили Главреду ситуацію на ринку і назвали ключові причини подорожчання одного з найпопулярніших продуктів в країні.

Виживають найсильніші

В організації кажуть, що сало – нішевий продукт, який виробляють переважно ті, хто утримують свиней на присадибних ділянках, або невеликі фермери, що відгодовують спеціальні сальні породи свиней.

"Переважна частка виробництва свинини в Україні представлена промисловими свиногосподарствами, які вирощують м'ясні породи тварин. Господарства населення і невеликі фермери, які вирощують сальні породи, не можуть зрівнятися з ефективністю промислових, а в кризові періоди "виживають" сильніші", - кажуть в асоціації.

Новий Рік "популяризує" сало

Виходячи з цього пропозиція сала знижується, що сприяє підвищенню цін на цей продукт, але це не означає, що сало скоро повністю зникне з прилавків, зазначають в організації.

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читайте такожСало по 500 гривень за кіло: киян шокували космічними цінами"Звичайне напередодні зимових свят спостерігається сезонний підйом закупівельних цін на свинину. Спочатку під впливом більш швидкої заготівельної активності з боку м'ясопереробників, а безпосередньо перед святами - через збільшення споживчого попиту. На жаль, за останні кілька років передсвяткові "цінові сплески" стали менш яскраво вираженими та не настільки тривалими, що обумовлено більш слабкою платоспроможністю населення, що обмежує приріст цін", - кажуть експерти.

Закон попиту і пропозиції

Зрештою ціни як на сало, так і на м'ясо залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції цієї продукції, запевняють "Свинарі України".

При цьому істотне підвищення виробничих витрат (зокрема, кормів і енергоносіїв) відчувають як промислові виробники м'яса свиней, так і спеціалізуються на салі.

"Чи зможе при цьому попит на національний продукт компенсувати підвищення собівартості виробництва, залишається під питанням. Втім, тільки за відповідних умов обсяги виробництва сала не скорочуватимуться. Так що якщо буде високий попит - буде вище ціна, а якщо "приваблива" ціна — буде і виробництво", - підсумували в організації.

Українці "переросли" сало

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко у коментарі Главреду зазначив, що в Україні за останні 5-10 років змінилася культура споживання – мода на чисте сало вже минула.

"Звичайно, все ще є певна частина людей, яка традиційно їсть сало, проте зараз більше в ходу балик, яких зараз є величезний вибір у всіх торгових мережах. Більше того, 98% сала, яке сьогодні є в Україні, використовується у харчовій промисловості для виробництва м'ясних виробів. Зважаючи на це, у продажу незабаром можуть залишитися лише делікатесні види в упаковках, але в класичному розумінні його вже не буде", - пояснив експерт.

читайте такожЕксперт розвіяла поширений міф про салоОхріменко також зазначив, що раніше сало купували не від хорошого життя – сало було основним продуктом, бо ковбасу було складно купити.

"Салом ще за радянських часів харчувалися багато робітників, роблячи з нього бутерброди на обід, оскільки його можна було зберігати навіть без холодильника. Наразі ситуація інша і робити бутерброди з сала вже просто немає потреби, бо зараз традиції споживання змінилися", - підсумував президент Українського аналітичного центру.

Автор: Сергій Кущ
viber
сало ціни на продукти
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