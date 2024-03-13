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Нардепи пропонують вдесятеро збільшити виплати при народженні дитини: названо суми

Руслана Заклінська
13 березня 2024, 17:08
Низький рівень допомоги та військові дії стали факторами скорочення народжуваності в Україні, зазначили нардепи.
Нардепи пропонують вдесятеро збільшити виплати при народженні дитини: названо суми
В Україні планують значно збільшити допомогу при народженні дитини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Нардепи в Україні визначили низький рівень допомоги при народженні дитини як одну з основних причин зменшення народжуваності. Тому у Раді зареєстрували законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини майже вдесятеро - з 41 280 грн до понад 384 тис. грн. Про це йдеться у пояснювальній записці законопроєкту про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".

"Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста Росії", - зазначили в пояснювальній записці до законопроєкту.

Наразі розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини становить 41 280 грн, незалежно від кількості народжених дітей. Ця сума не змінювалась з 2014 року і в доларовому еквіваленті майже удвічі зменшилася з того часу. Автори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, який встановлюватиметься на день народження дитини.

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Згідно з пропозицією депутатів, допомогу при народженні першої дитини у сім’ї пропонується надавати у розмірі, кратному 150 розмірам прожиткового мінімуму. Станом на сьогодні - це 384,5 тис. грн. На другу дитину – у розмірі, кратному 100 розмірам прожиткового мінімуму, тобто 256,3 тис. грн. На третю і кожну наступну дитину – у розмірі, кратному 50 розмірам прожиткового мінімуму, що становить - 128,2 тис. грн.

Одноразова виплата за цією пропозицією складатиме 20 розмірів прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн), а решта суми буде виплачуватися протягом 36 місяців рівними частинами.

Допомога при народженні дитини

Розмір допомоги визначено в сумі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово в сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. Для призначення допомоги при народженні дитини при пред'явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається: заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу), повідомляє Мінсоцполітики.

Соціальні виплати в Україні

Нагадаємо, мешканці 14 областей України можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 і 14 400 грн за програмою "На пенсії". Ця допомога передбачена для громадян, які усиновили дитину з інвалідністю, усиновителів двох і більше дітей, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також тих, хто усиновив дитину віком від 5 років.

Як повідомляв Главред, у квітні пенсії перерахують для 65-річних громадян з повним страховим стажем. З 1 квітня мінімальна пенсія збільшиться до 3 200 грн, оскільки зросте мінімальна зарплата до 8 тисяч гривень.

Крім цього, щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включаючи і тих, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

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