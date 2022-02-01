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Пенсії підприємцям в Україні призначатимуть по-новому

1 лютого 2022, 19:00

Для підприємців опція з відкриттям накопичувальних пенсійних рахунків - добровільна.

Пенсія
Пенсії в Україні / УНІАН

Пенсійна реформа 2022 року передбачає заохочення ФОП до накопичення грошей на особистий пенсійний рахунок.

"Зараз ФОПи сплачують ЄСВ (єдиний соціальний внесок, – ред.) за себе, виходячи з мінімальної зарплати, і вони можуть розраховувати на солідарну пенсію. Законопроектом їм надається така опція: якщо вони захочуть щось відкласти, то держава на їхні рахунки докладе стільки ж, але не більше 3% від розміру середньої заробітної плати в розрахунку на одного учасника системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення в рік", - пояснила сенс реформи одна з ініціаторів впровадження накопичувальної пенсійної системи, народний депутат Галина Третьякова в інтерв'ю Главком.

Вона зазначила, що для підприємців опція з відкриттям накопичувальних пенсійних рахунків – добровільна, на відміну від найманих працівників.

Пенсійна реформа

Це викликано більш високим ризиком роботи, тому про свою пенсію вони повинні піклуватися самі.

Редакція законопроекту "про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" до другого читання передбачає стовідсоткове гарантування збереження коштів на накопичувальних рахунках державним бюджетом, хоча кінцевий варіант реформи ще не прийнятий.

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Для здійснення законопроекту система пенсійного забезпечення повинна перебувати під постійним наглядом.

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Раніше прем'єрміністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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