УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Українцям пообіцяли надбавку до пенсій: кому і коли дадуть 500 гривень доплати

29 січня 2022, 19:55

Соцвиплати зростуть в результаті індексації.

пенсія_пенсії
Українцям розповіли про підвищення пенсій / censor.net

В Україні анонсували підвищення пенсій. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після останнього засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Про плани підвищення пенсій в Україні пише РБК-Україна.

Терміни підвищення пенсій

Причиною стане індексація, яку намічено провести навесні 2022 року.

Урядом заплановано підвищення соцвиплат з 1 березня відбудеться індексація на 14%.

Збільшення пенсій в Україні

Пенсії в середньому індексують на 500 гривень, розповіли в Кабінеті Міністрів.

Реклама

Мінімальний розмір підвищення виплат, згідно з планами уряду, становитиме 100 гривень.

Підвищення соцвиплат: що відомо

  • підвищення мінімальної пенсії для осіб зі страховим стажем 30/35 років та для осіб з інвалідністю I групи до 2 300 гривень;
  • мінімальна пенсійна виплата для осіб зі страховим стажем меншої тривалості у розмірі 2100 гривень;
  • підвищення допомоги на кожну дитину, яка виховується в багатодітній родині, до 2 100 гривень;
  • щомісячна доплата в розмірі 135 гривень до пенсій (за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2021 року).

читайте такожУкраїнкам дадуть доплату до пенсій: кому і коли світить надбавка

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Читайте ще:

viber
пенсії виплати пенсії підвищення пенсій
Зараз ви переглядаєте новину «Українцям пообіцяли надбавку до пенсій: кому і коли дадуть 500 гривень доплати». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаГороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумеранга Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуЗалучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують біду Ціни на бензин будуть захмарними: коли чекати подорожчанняЦіни на бензин будуть захмарними: коли чекати подорожчання У моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободоюУ моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободою
20:19

Розпал газової кризи у Європі: в ПСГ мінімум газу за 5 років, а постачання від Газпрому впали на 40%

19:59

США накрили потужні снігопади: немає світла, скасовують рейси, є загроза НС

19:55

Українцям пообіцяли надбавку до пенсій: кому і коли дадуть 500 гривень доплатиВідео

19:33

Путіна остаточно і безповоротно послалиПогляд

19:32

Президент Хорватії зашкварився новою порцією антиукраїнських заяв

Реклама
19:19

Пародія на поганий шпигунський фільм: рецензія на комедію "Агент 117: з Африки з любов'ю"Відео

18:56

У Дніпрі на вокзалі зі стелі впала величезна люстра

18:48

Україну накрила нова кібератака: хакери розсилають віруси з серверів судівВідео

18:27

"Це недобра справа": Резніков висловився щодо відмови Німеччини надати зброюВідео

18:19

До мільйона біженців з України у Польщі: Варшава припускає найгірший сценарій війни Москви проти Києва

18:07

Везіння в грошах і щастя в любові: хто зі знаків в списку щасливчиків лютогоВідео

17:49

Гречка по 80 гривень за кіло: українців приголомшили прогнозом рекордного подорожчанняВідео

17:30

Гороскоп на завтра, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманВідео

17:18

Кривава бійня в Дніпрі: спливли дані про знущання в частині, де служив РябчукВідео

17:16

Гороскоп на лютий 2022 року для Терезів: почнеться найщасливіший періодВідео

17:14

Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і ЗеленськогоВідео

17:00

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

16:49

Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплатиВідео

16:06

Путін прискорює інтеграцію захопленого Донбасу: "громадянам Росії" обіцяють пільги і соцвиплатиВідео

15:52

Мінус сім мільйонів: в ООН дали сумний прогноз стрімкого вимирання українців

Реклама
15:26

Угорщина відмовила в розміщенні нових сил НАТО на її територіїВідео

15:13

У Кремлі оголосили про можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Пекіні

14:58

Розстріл у Дніпрі на Південмаші: у Дніпрі попрощалися із загиблимиВідео

14:55

"Кинули близькі друзі": спливла несподівана версія самогубства ВірчісаВідео

14:01

Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

13:59

НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

13:18

Навіщо Байден грає в нову Карибську кризу з УкраїноюПогляд

13:13

М'ясо та овочі подорожчають щонайменше на 20%: експерти попередили українців про зростання цінВідео

13:06

"Зробити сам такий постріл він не міг": в частині "дніпровського стрілка" загадково загинули інші солдатиВідео

12:46

В Україну з Європи мчить великий снігопадВідео

12:09

РФ готується до атаки і направила запаси крові до кордону з Україною - Reuters

12:00

Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуВідео

11:38

Патрульна поліція за минулий рік пошкодила 561 автомобіль: розбивали по 1,5 машини на деньВідео

11:37

Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною

11:36

Джонсон наступного тижня відвідає Україну, а потім поговорить з Путіним - The Guardian

11:19

Надя Дорофєєва показала "стриптиз" на відео та розповіла про нову "аскезу"Відео

10:43

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

10:32

Аліменти в Україні підвищили: скільки можна отримати на дитину

10:29

Командири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в ДніпріВідео

10:15

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
09:25

Зеленський побоюється, що США навмисно перебільшують загрозу вторгнення РФ - Politico

09:07

Усі гроші довірив відомому бізнесменові і прогорів: чому Вірчіс міг піти на самогубствоВідео

09:01

Сон з п'ятниці на суботу: чи збувається він

08:27

Абсолютний антирекорд COVID-19 в Україні з початку епідемії: понад 37 тис. нових хворих за добу

08:10

Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провалВідео

08:04

Масштабну агресію Росії проти України ще можна запобігти - ПентагонВідео

07:45

Путін остерігається Ердогана, або Чому перенесення ТКГ з Мінська не будеПогляд

07:33

США перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи - БайденВідео

07:28

Мета Путіна і тиск Байдена на Київ щодо Донбасу: Ілларіонов назвав головний сценарій КремляВідео

07:12

Астрологічний прогноз на лютий-2022: яким буде місяць у плані грошей, кохання та кар'єриВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти