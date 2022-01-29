Українцям пообіцяли надбавку до пенсій: кому і коли дадуть 500 гривень доплати

Соцвиплати зростуть в результаті індексації.
В Україні анонсували підвищення пенсій. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після останнього засідання Ради нацбезпеки і оборони.
Про плани підвищення пенсій в Україні пише РБК-Україна.
Терміни підвищення пенсій
Причиною стане індексація, яку намічено провести навесні 2022 року.
Урядом заплановано підвищення соцвиплат з 1 березня відбудеться індексація на 14%.
Збільшення пенсій в Україні
Пенсії в середньому індексують на 500 гривень, розповіли в Кабінеті Міністрів.
Мінімальний розмір підвищення виплат, згідно з планами уряду, становитиме 100 гривень.
Підвищення соцвиплат: що відомо
- підвищення мінімальної пенсії для осіб зі страховим стажем 30/35 років та для осіб з інвалідністю I групи до 2 300 гривень;
- мінімальна пенсійна виплата для осіб зі страховим стажем меншої тривалості у розмірі 2100 гривень;
- підвищення допомоги на кожну дитину, яка виховується в багатодітній родині, до 2 100 гривень;
- щомісячна доплата в розмірі 135 гривень до пенсій (за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2021 року).
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
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