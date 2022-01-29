Українцям пообіцяли надбавку до пенсій: кому і коли дадуть 500 гривень доплати

Українцям розповіли про підвищення пенсій / censor.net

В Україні анонсували підвищення пенсій. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після останнього засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Про плани підвищення пенсій в Україні пише РБК-Україна.

Терміни підвищення пенсій

Причиною стане індексація, яку намічено провести навесні 2022 року.

Урядом заплановано підвищення соцвиплат з 1 березня відбудеться індексація на 14%.

Збільшення пенсій в Україні

Пенсії в середньому індексують на 500 гривень, розповіли в Кабінеті Міністрів.

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Мінімальний розмір підвищення виплат, згідно з планами уряду, становитиме 100 гривень.

Підвищення соцвиплат: що відомо

підвищення мінімальної пенсії для осіб зі страховим стажем 30/35 років та для осіб з інвалідністю I групи до 2 300 гривень;

мінімальна пенсійна виплата для осіб зі страховим стажем меншої тривалості у розмірі 2100 гривень;

підвищення допомоги на кожну дитину, яка виховується в багатодітній родині, до 2 100 гривень;

щомісячна доплата в розмірі 135 гривень до пенсій (за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2021 року).

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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