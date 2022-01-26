В українців можуть відібрати пенсію: кому варто боятися перевірок

Верифікацію можуть проводити Пенсійний фонд, Міністерство фінансів та Міністерство соціальної політики України.
Українцям пояснили, в яких випадках при перевірці (верифікації) у них можуть забрати пенсійні виплати від держави.
Пенсіонеру можуть відмовити в пенсії, або ж навіть змусити повернути виплачене, пише "РБК Україна".
Так, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", причини втрати пенсійних виплат можуть бути наступними:
- помилка в прізвищі;
- отримання виплат за фальшивими документами;
- пенсіонер якийсь час жив за кордоном;
- пенсіонер не отримував пенсію протягом 6 місяців;
- пенсіонер є мігрантом або змінив місце проживання.
Виплата пенсії також припиняється на весь період перебування пенсіонера за кордоном, а верифікацію можуть проводити Пенсійний фонд, Міністерство фінансів та Міністерство соціальної політики України.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
Автор: Сергій Кущ