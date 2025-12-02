Рус
"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

Дар'я Пшеничник
2 грудня 2025, 20:27
Робота над цим триває.
Вениславский, мобилизация
Ухилянтам пропонують "ускладнити життя" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Федір Веніславський / X (Twitter)

Про що йдеться:

  • У Верховній Раді розглядають нові санкції для військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації
  • Серед можливих заходів - заборона керування авто та блокування банківських рахунків
  • Частина депутатів не готова підтримати такі ініціативи

У Верховній Раді обговорюють посилення відповідальності для військовозобов’язаних, які намагаються уникнути мобілізації під час війни. Законодавці прагнуть створити реальні наслідки для тих, хто ігнорує свій конституційний обов’язок захищати державу.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю "Телеграфу".

"Життя має стати складнішим"

За словами парламентаря, ухилення від служби повинно тягнути за собою "відчутні негативні наслідки". Він нагадав про ідеї, які вже обговорювалися під час підготовки законопроєкту про мобілізацію.

Серед можливих заходів для тих, хто самовільно залишив військову частину або не з’явився за повісткою:

  • заборона на керування автомобілем;
  • блокування банківських рахунків.

Приклад із комунальними боргами

Веніславський порівняв ситуацію з механізмом стягнення боргів за комунальні послуги. Якщо людина не платить за світло чи воду, а на її рахунках є кошти, суд у спрощеному порядку блокує доступ до грошей.

"І доки борг не буде погашений, людина не може користуватися своїми платіжними засобами", - пояснив депутат.

На його думку, подібні швидкі інструменти мають діяти й щодо тих, хто ухиляється від мобілізації.

Водночас Веніславський визнав: не всі народні депутати готові підтримати такі ініціативи. Тому процес ухвалення змін може бути тривалим і непростим.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що в Україні набув чинності новий закон. Тепер чоловікам віком від 60 років і старше дозволяється проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах.

Крім того, президент України Володимир Зеленський сказав, чи можливе розширення мобілізації. Він підкреслив, що це одне з найскладніших питань для держави, армії та суспільства.

Також у ДПСУ повідомляли, що, починаючи з вересня 2025 року в Україні фіксується тенденція до зменшення кількості осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Однак порушників все ж продовжують затримувати щодня,

Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

