Українцям пообіцяли підвищення пенсій: кому і коли світять доплати до 700 гривень

/ УНІАН

В Україні планується підвищення пенсій. Соцвиплати передбачають нарахування сотень гривень до пенсії.

Індексація відбудеться у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. Завдяки чому зростуть не тільки пенсії, а й мінімальна зарплата, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в 2022 році українських пенсіонерів очікує кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Перший з них відбудеться вже 1 березня.

Індексація пенсій з 1 березня 2022 року на 14%:

військовослужбовці-середній розмір підвищення 700 грн;

страхові пенсії, які були призначені до 2019 року - не менше 100 грн, а в середньому зросте на 500 грн;

мінімальна пенсія по інвалідності в результаті аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії на ЧАЕС - пенсія в середньому зросте на 400 грн.

Тим категоріям пенсіонерів, чия пенсія не піддалася індексації в березні 2022 року, в Мінсоцполітики пропонують почати доплачувати 135 грн на місяць.

Також мінімальна пенсія непрацюючим пенсіонерам без повного страхового стажу повинна зрости до 2100 грн. А мінімальна пенсія по інвалідності, якщо у пенсіонера повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) повинна підвищитися до 2300 грн.

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Уряд поділився також іншими своїми планами. Зокрема, в Мінсоцполітики пропонують збільшити:

допомога на дитину для багатодітних сімей буде 2100 грн (зараз 1700 грн);

соціальна допомога інвалідам з дитинства, а також дітям-інвалідам становитиме 2100 грн (зараз 1934 грн).

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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