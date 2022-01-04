Українки отримають доплату в 9% за підвищення пенсійного віку: хто саме / УНІАН

Українки, які вийдуть на пенсію в 2022-му (виповниться 60 років), отримають доплату до виплати в розмірі 9%. Така доплата повинна частково компенсувати підвищення пенсійного віку з 55 до 60 років (яке поступово йшло поетапно з 2011 року), йдеться в постанові Кабміну №963.

Зазначимо, доплату отримають ті Українки, які народилися з 1 січня 1962-го по 31 грудня 1962-го (тобто пенсійний вік для них настане в поточному році).

"Щомісячне підвищення, передбачене цим пунктом, встановлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом. Виплати, визначені пунктами 1-3 цієї постанови, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету", – йдеться в постанові.

В Україні діє єдиний пенсійний вік для чоловіків і жінок – 60 років. Однак важливо враховувати, що для того, щоб вийти на заслужений відпочинок вчасно, в нинішньому потрібно мати мінімум 29 років стажу. Якщо 60 років виповнюється в 2022-му, але до цього моменту є від 19 до 29 років стажу, то працювати доведеться до 63 років.

Якщо є стажу всього від 15 до 19 років, то пенсію призначать тільки з 65 років. А ті, хто не має і 15 років стажу, то взагалі не мають права на отримання пенсії.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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