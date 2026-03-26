Великодній кошик 2026 вдарить по гаманцю: названо найдорожчий продукт

Руслана Заклінська
26 березня 2026, 20:55
Директор Інституту аграрної економіки зазначив, що через зниження доходів багато родин будуть змушені суттєво економити при підготовці до Великодня.
Великодній кошик 2026 вдарить по гаманцю: названо найдорожчий продукт
Який продукт у святковому наборі є найдорожчим

Коротко:

  • Найдорожчими складовими великоднього кошика є м’ясні продукти
  • За рік буженина подорожчала на 16,5%, домашня ковбаса - на 35,3%
  • Найменше подорожчало сало

У 2026 році вартість традиційного великоднього кошика для родини з чотирьох осіб зросла до 1903,19 грн, що на 14,4% більше, ніж торік. Найдорожчими складовими кошика є м’ясні продукти. Про це Главреду розповів директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

За його словами, головною проблемою залишається зниження купівельної спроможності громадян. Особливо гостро це відчувається в регіонах, які безпосередньо постраждали від бойових дій.

"При підготовці до Великодня українці змушені будуть економити", - вважає Лупенко.

Найдорожчими у святковому кошику традиційно залишаються м’ясні вироби. Саме в цьому сегменті зафіксовано найсуттєвіший стрибок цін порівняно з 2025 роком.

За пів кілограма домашньої ковбаси доведеться заплатити в середньому 287,5 грн, що становить близько 550-600 грн за кілограм.

Ще дорожчою є буженина. Пів кілограма буженини коштує приблизно 353 грн, а ціна за кілограм коливається в межах 687-725 грн.

Великодній кошик 2026 вдарить по гаманцю: названо найдорожчий продукт
Скільки коштує великодній кошик

Водночас сало залишається найбільш стабільним за ціною продуктом у великодньому кошику. Пів кілограма обійдеться приблизно у 123 грн, що відповідає 220-270 грн за кілограм.

За рік вартість буженини підвищилася на 16,5%, а домашньої ковбаси - одразу на 35,3%. Натомість сало подорожчало незначно - лише на 0,4%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні ціни на цибулю знизилися в середньому на 19% за тиждень і нині коливаються від 3 до 8 грн/кг. Активний продаж зі сховищ через теплу погоду та низька торгова активність тиснуть на ринок.

Також у 2026 році паска суттєво подорожчала і стала однією з найдорожчих складових великоднього кошика. За даними Інститут аграрної економіки, домашня випічка за традиційним рецептом коштуватиме близько 266,89 грн за кілограм, що майже на 15% більше, ніж торік.

Крім цього, за підрахунками Інститут аграрної економіки, у 2026 році базовий великодній кошик для сім’ї з чотирьох осіб коштуватиме 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж у 2025 році (1663,26 грн).

Про ресурс: Інститут аграрної економіки

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів.

Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру.

Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

Китайський гороскоп на завтра, 27 березня: Зміям — втрати, Тиграм — претензії

Китайський гороскоп на завтра, 27 березня: Зміям — втрати, Тиграм — претензії

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дворецького за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дворецького за 23 с

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

Міцна позиція України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

Міцна позиція України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

18:06

Стильні шкіряні куртки на весну: 5 незвичних моделей для всіх типів фігуриВідео

17:36

Весна підкине сюрприз: погода на Тернопільщині скоро потішить теплом

17:35

Чому у благодійники викидають пожертви громадян — працівниця здивувалаВідео

17:20

Псують інтер’єр: дизайнери назвали 6 речей, які треба негайно прибрати з вітальні

17:13

"У розшуку": відомого артиста затримали ТЦК у Чернігові

17:12

Вийде ідеально посмажена цибуля: дрібку чого слід додати прямо на сковорідку

17:07

Гороскоп на квітень 2026 року: один знак зодіаку стане героєм місяцяВідео

16:57

Жовтизна і розводи зникнуть за лічені хвилини: як вимити вікна до блискуВідео

16:33

На світлофорах в Україні з’явилося нове червоне коло: про що воно інформуєВідео

16:32

Чи буде завершення війни найближчим часом: Зеленський зробив ряд заяв

16:31

На Рівненщину суне потепління: синоптики назвали дату зміни погоди

16:04

"Це був маразм": зрадниця Марченко "вирішила вчити" Ігоря Кондратюка

15:55

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

15:54

В РФ заявила про повне знищення російської армії на ключовому напрямку — що відомо

15:51

Житомирщину охопить різке потепління: коли очікується +20 градусів

15:46

Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026: діамантовий і веселковий ефектВідео

15:46

"У важкому стані": олень Борис вижив після аварії, як він виглядає заразВідео

15:30

Партія Гетманцева, Кіма, Терехова та Вілкула обійшла "Слугу Народу" за результатами опитування СОЦИС

15:10

Собаки втекли від викрадачів і подолали 17 кілометрів - зворушлива історія

14:44

Ніякий не "творог": як українською назвати цей кисломолочний продукт правильно

Реклама
14:39

Задоволений "тамбовський вовк" Жидков з'явився на свіжому фото разом із дружиною

14:27

"Спортивний Давос": в Буковелі пройде найбільший фестиваль Європи Bukovel Elite Sports Trophy

14:21

Гороскоп Таро на завтра, 27 березня: Близнюкам — наполегливість, Стрільцям — вміння слухати

14:17

"Замінила всі документи": LELEKA відмовилася від свого прізвища

14:09

В Україні подорожчає одна валюта: коли чекати на курсовий стрибок

13:53

Гороскоп на завтра, 27 березня: Ракам - радість, Терезам - страх

13:51

Росія розпочала весняний наступ: сержант розповів подробиці

13:25

Кім про майбутнє Збройних Сил: Я прихильник контрактної армії

13:15

Врятує сад від хвороб і шкідників: чим та коли обприскувати дерева навесні

13:11

Теплий період завершується: вже незабаром в Україну увірветься холод

