Великодній кошик 2026 вдарить по гаманцю: названо найдорожчий продукт

Директор Інституту аграрної економіки зазначив, що через зниження доходів багато родин будуть змушені суттєво економити при підготовці до Великодня.

Який продукт у святковому наборі є найдорожчим / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Найдорожчими складовими великоднього кошика є м'ясні продукти

За рік буженина подорожчала на 16,5%, домашня ковбаса - на 35,3%

Найменше подорожчало сало

У 2026 році вартість традиційного великоднього кошика для родини з чотирьох осіб зросла до 1903,19 грн, що на 14,4% більше, ніж торік. Найдорожчими складовими кошика є м’ясні продукти. Про це Главреду розповів директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

За його словами, головною проблемою залишається зниження купівельної спроможності громадян. Особливо гостро це відчувається в регіонах, які безпосередньо постраждали від бойових дій.

"При підготовці до Великодня українці змушені будуть економити", - вважає Лупенко.

Найдорожчими у святковому кошику традиційно залишаються м’ясні вироби. Саме в цьому сегменті зафіксовано найсуттєвіший стрибок цін порівняно з 2025 роком.

За пів кілограма домашньої ковбаси доведеться заплатити в середньому 287,5 грн, що становить близько 550-600 грн за кілограм.

Ще дорожчою є буженина. Пів кілограма буженини коштує приблизно 353 грн, а ціна за кілограм коливається в межах 687-725 грн.

Водночас сало залишається найбільш стабільним за ціною продуктом у великодньому кошику. Пів кілограма обійдеться приблизно у 123 грн, що відповідає 220-270 грн за кілограм.

За рік вартість буженини підвищилася на 16,5%, а домашньої ковбаси - одразу на 35,3%. Натомість сало подорожчало незначно - лише на 0,4%.

Як повідомляв Главред, в Україні ціни на цибулю знизилися в середньому на 19% за тиждень і нині коливаються від 3 до 8 грн/кг. Активний продаж зі сховищ через теплу погоду та низька торгова активність тиснуть на ринок.

Також у 2026 році паска суттєво подорожчала і стала однією з найдорожчих складових великоднього кошика. За даними Інститут аграрної економіки, домашня випічка за традиційним рецептом коштуватиме близько 266,89 грн за кілограм, що майже на 15% більше, ніж торік.

Крім цього, за підрахунками Інститут аграрної економіки, у 2026 році базовий великодній кошик для сім’ї з чотирьох осіб коштуватиме 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж у 2025 році (1663,26 грн).

Про ресурс: Інститут аграрної економіки Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів. Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру. Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

