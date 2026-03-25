Українці скуповують кілограмами: ціни на один продукт обвалилися до мінімуму

Коротко:
- В Україні стрімко дешевшає цибуля
- Лише за тиждень ціни впали на 19%
- На ціни також тисне низька торгова активність
В Україні розпочалася нова хвиля зниження цін на цибулю. Овоч вже продають в середньому на 19% дешевше, ніж на початку минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Відомо, що сьогодні вартість цибулі коливається в межах 3–8 грн/кг.
Зазначається, що така ситуація пов’язана з тим, що з настанням теплої погоди господарства почали активно розпродавати цибулю зі сховищ, оскільки якість продукції стрімко погіршується.
"Водночас торгова активність у сегменті залишається доволі низькою, що також тисне на ціни", - йдеться у повідомленні.
Аналітики додають, що наразі ріпчаста цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 49% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Інституті аграрної економіки заявили, що у 2026 році традиційний "великодній кошик" для сім'ї з чотирьох осіб обійдеться в 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж рік тому.
Також відомо, що в українських супермаркетах вже зросли ціни на борошно - основний інгредієнт для приготування великодньої паски. Наразі середня ціна на пачку пшеничного борошна Хуторок вагою один кілограм становить 35,53 гривні.
Крім того, у деяких магазинах вартість гречки наблизилася до 90 гривень за кілограм. Дешевші пропозиції швидко зникають, що ускладнює пошук бюджетної крупи для покупців.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
