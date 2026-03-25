Українці скуповують кілограмами: ціни на один продукт обвалилися до мінімуму

Падіння цін пов’язане з якістю продукції, яка стрімко погіршується.

В Україні подешевшав один овоч

Коротко:

В Україні стрімко дешевшає цибуля

Лише за тиждень ціни впали на 19%

На ціни також тисне низька торгова активність

В Україні розпочалася нова хвиля зниження цін на цибулю. Овоч вже продають в середньому на 19% дешевше, ніж на початку минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Відомо, що сьогодні вартість цибулі коливається в межах 3–8 грн/кг.

Зазначається, що така ситуація пов’язана з тим, що з настанням теплої погоди господарства почали активно розпродавати цибулю зі сховищ, оскільки якість продукції стрімко погіршується.

"Водночас торгова активність у сегменті залишається доволі низькою, що також тисне на ціни", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що наразі ріпчаста цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 49% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

Як повідомляв Главред, в Інституті аграрної економіки заявили, що у 2026 році традиційний "великодній кошик" для сім'ї з чотирьох осіб обійдеться в 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж рік тому.

Також відомо, що в українських супермаркетах вже зросли ціни на борошно - основний інгредієнт для приготування великодньої паски. Наразі середня ціна на пачку пшеничного борошна Хуторок вагою один кілограм становить 35,53 гривні.

Крім того, у деяких магазинах вартість гречки наблизилася до 90 гривень за кілограм. Дешевші пропозиції швидко зникають, що ускладнює пошук бюджетної крупи для покупців.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

