Ціновий удар напередодні Великодня: українців приголомшило різке подорожчання продуктів

Під час підготовки до Великодня українці будуть змушені економити, вважає Юрій Лупенко.

https://glavred.net/economics/cenovoy-udar-pered-pashoy-ukraincev-oshelomili-rezkim-podorozhaniem-produktov-10751630.html Посилання скопійоване

Українцям розповіли про подорожчання продуктів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливо:

"Великодній кошик" в Україні подорожчає майже на 15%

Під час підготовки до Великодня українці змушені будуть економити

У 2026 році традиційний "великодній кошик" для сім'ї з чотирьох осіб обійдеться в 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж рік тому, повідомили в Інституті аграрної економіки.

Як розповів головреду директор інституту Юрій Лупенко, купівельна спроможність середнього українця неухильно знижується.

відео дня

"Особливо це стосується постраждалих областей, де проходили і тривають бої з російськими агресорами. Отже, готуючись до Великодня, українці змушені будуть економити", — зазначив експерт.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Скільки коштує великодній кошик у 2026 році

За розрахунками вчених, найбільше зросли ціни на м'ясо, молоко та овочі. Зокрема, базовий набір продуктів — паска, яйця, ковбаса, буженина, сало, сир, масло, хрін і сіль — для сім’ї з чотирьох осіб у квітні 2026 року коштуватиме 1903,19 грн проти 1663,26 грн у 2025 році.

Якщо ж додати до кошика овочі та вино, його вартість зросте до 2347,94 грн, що на 16,8% більше, ніж минулого року (2009, 76 грн).

Ціна хрону (200 г) становитиме 31 грн (28-34 грн) і залежатиме від виробника та смакових компонентів, також символічна вартість солі (150-200 г) – 6,72 грн.

Як уточнили в Інституті аграрної економіки, у разі доповнення традиційного великоднього кошика іншими, необов'язковими компонентами (помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор)), її вартість зросте до 2347,94 грн, що на 16,8 % перевищує вартість торішнього кошика такого ж складу у 2009,76 грн.

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину та яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней та втрату поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів та кондитерських виробів.

Про ресурс: Інститут аграрної економіки Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів. Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру. Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред