УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ціни "злетять": Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

Руслана Заклінська
2 вересня 2024, 09:31
61
З 1 вересня 2024 року в Україні зросте вартість бензину, дизеля та автогазу.
Ціни 'злетять': Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне
Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу, що передбачають підвищення акцизів на паливо. З 1 вересня цього року відбудеться перше підвищення. Про це йдеться у законопроекті №11256-2 на сайті парламенту та пише нардеп Ярослав Железняк.

Закон про підвищення акцизів набуває чинності з 1 вересня 2024 року. Тобто його запровадили вчорашнім днем.

У вересні ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро, на дизельне паливо — із 139,5 євро до 177,6 євро, а на автогаз — із 52 до 148 євро. Закон також передбачає щорічне збільшення акцизів протягом наступних чотирьох років.

відео дня

"З 1 вересня акциз на бензин зросте на 1,5 грн, на дизпаливо – менше ніж на 2 грн. Це звичайні ринкові коливання, які споживач навряд чи помітить", – експерт Сергій Куюн на брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, скраплений газ подорожчає на 5 грн, але залишиться вигідним для тих, у кого є ГБО або великі пробіги.

До 1 січня 2028 року акцизні ставки становитимуть: 359 євро за 1000 літрів бензину, 330 євро за 1000 літрів дизельного палива, та 250 євро за 1000 літрів скрапленого газу.

Що таке акциз?

Акциз – один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов'язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, торговцем).

Це – найпоширеніші державні непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), які стягують з виробників чи продавців товарів. Акциз включається до ціни товару, яку сплачує споживач товару, а його розмір і сума стягуються до державного чи місцевого бюджету. Часто застосовується до окремих імпортних товарів з метою захисту внутрішнього ринку й підтримки вітчизняного товаровиробника, пише Вікіпедія.

Підвищення акцізів на пальне - що відомо

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року в Україні підвищаться ставки акцизу на пальне. Це перший із чотирьох етапів підвищення до 2028 року, щоб наблизити акцизи до європейських стандартів.

Законопроєкт, ухвалений у липні, передбачає поступове збільшення акцизів на бензин, дизель та автогаз. За прогнозами НБУ, ціни на пальне можуть зрости на понад 9% до кінця року, що допоможе зменшити дефіцит бюджету та забезпечити додаткові 13 млрд гривень надходжень.

Як повідомляв Главред, у наступні роки ціна на бензин та дизель зростатиме не стрімко - в середньому на 1,5 грн за 1 літру в рік. Прийняття такого законопроєкту є поступове збільшення акцизів на бензин.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

газ бензин дизтопливо акциз ціна бензина
Реклама

Головне за день

РФ запустила по Україні 35 ракет різних типів і 23 дрони: скільки вдалося збити

РФ запустила по Україні 35 ракет різних типів і 23 дрони: скільки вдалося збити

09:42 Україна
Ціни "злетять": Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

Ціни "злетять": Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

09:31 Україна
Ракетний удар по Сумах 1 вересня: серед поранених - четверо дітей

Ракетний удар по Сумах 1 вересня: серед поранених - четверо дітей

07:38 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Казахстану приготуватися: після провалу в Україні РФ готує вторгнення - експерт 19138

Казахстану приготуватися: після провалу в Україні РФ готує вторгнення - експерт

Гороскоп на вересень 2024: на один знак зодіаку чекає крутий поворот в особистому житті та сім'ї 15766

Гороскоп на вересень 2024: на один знак зодіаку чекає крутий поворот в особистому житті та сім'ї

Накриють штормовий вітер та грози: коли в Україну увірветься бабине літо 14121

Накриють штормовий вітер та грози: коли в Україну увірветься "бабине літо"

В ніч на 1 вересня в Україні зафіксовано землетрус: який регіон трусонуло 3685

В ніч на 1 вересня в Україні зафіксовано землетрус: який регіон "трусонуло"

Останні новини

09:50

ЗСУ просунулись біля стратегічного для РФ населеного пункту: офіцер розкрив деталі

09:42

РФ запустила по Україні 35 ракет різних типів і 23 дрони: скільки вдалося збити

09:31

Ціни "злетять": Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

08:55

Армія РФ окупувала Долинівку на Донбасі - DeepState

08:53

Гороскоп на завтра 3 вересня: Левам - запеклі змагання, Рибам - успішний день

У Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ ГетьманУ Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ Гетьман
08:42

Вистачить чайної ложки: що додати під час варіння яєць, щоб шкаралупа легко чистилася

08:19

Палають будинки та авто: після удару РФ по Києву у Бєлгороді пролунали вибухиВідео

08:10

Сила і слабкість Дональда ТрампаПогляд

07:51

Через шість місяців після розлучення: Мурат Налчаджиоглу засвітився з колишньою дружиною

Реклама
07:38

Ракетний удар по Сумах 1 вересня: серед поранених - четверо дітейФото

06:56

РФ вдарила по Києву "Іскандерами", Х-101 і дроном: сили ППО знищили десятки ракетФото

06:10

Візит Путіна в МонголіюПогляд

05:42

У Києві прогриміли потужні вибухи: у чотирьох районах упали уламки ракет, є поранений

05:12

Чому яблука гниють прямо на дереві: як врятувати сад і врожай від катастрофи

03:05

Одяг, який принесе неприємності: який колір не можна носити 2 вересня

03:00

Як відмити духовку без хімії: для цього знадобиться звичайнісінький лимон

02:35

Впевнено вперед: результати четвертого дня Паралімпіади-2024 для України

02:30

Удари західною зброєю по території РФ: несподіваний прогноз генерала-розвідника

01:35

Новий український дрон-бомбер: що собою являє STING, що пройшов перевірку МО

01:30

Відомий репер помер на сцені під час власного концерту - останні слова артиста

Реклама
01:01

Дніпро в небезпеці: майор ЗСУ дав невтішний прогноз через наступ окупантів

00:46

Загроза з боку Білорусі існує: на Чернігівщині зводять оборонні споруди

00:03

Роботи розміновуватимуть Україну: Хорватія передає унікальні системи - деталі

01 вересня, неділя
23:06

Росія знову лякає ядерною зброєю: окупанти планують змінити "ядерну доктрину"

22:29

Щоб росіяни відчули, що таке війна: Зеленський підписав новий пакет санкційВідео

22:24

Усе у вогні, є поранені: РФ вдарила ракетою по дитбудинку в СумахФотоВідео

22:07

Екіпаж вертольота загинув: у ХНУПС розповіли про катастрофу Мі-2

21:47

Поляки підтримують збиття російських цілей своїми системами ППО: опитування

21:24

Наступ РФ на межі: з'явився прогноз щодо термінів "генеральної битви"

21:07

Смертоносна гарячка Західного Нілу вже в Україні: чого варто побоюватись

20:35

Накриють штормовий вітер та грози: коли в Україну увірветься "бабине літо"

20:28

Гороскоп на вересень 2024 для Водоліїв: містичні події та віщі сниВідео

20:14

У Харкові прогриміли нові вибухи: з'явилися деталі масованого удару РФ

19:43

Гороскоп на вересень 2024: важлива астрологічна подія змінить життя РибВідео

19:16

У РФ буде три напрямки для наступу: майор ЗСУ про ризики втрати Покровська

19:10

Селидове для окупантів виявилося міцним горішкомПогляд

19:05

Скільки росіян підтримують убивства українців і захоплення міст - соцопитування

18:56

Світло вимикатимуть весь день: якими будуть графіки 2 вересня

18:12

У медиків важкі поранення і втрата крові: РФ вдарила по лікарях швидкої в Харкові

18:10

Стовпи диму: після удару РФ по Харкову на Бєлгород "посипалися" снаряди

Реклама
17:41

"Відповідь уже відбувається": у Кремлі "лякають" наслідками прориву під Курськ, Суджу "зносять"Фото

17:35

Гороскоп на вересень 2024 для Козерогів: чого чекати на роботі, в коханні та фінансахВідео

17:22

Було пряме влучання і жорсткий вибух: моторошне відео з моментом удару по ХарковуФотоВідео

17:10

ЗСУ "покришили" десятки тисяч росіян: генерал розкрив грандіозні втрати РФ

17:05

Любовний гороскоп на тиждень із 2 до 8 вересня: кому пощастить у коханні

17:02

Покровськ - тільки плацдарм: Росія готує великий наступ на нову область

16:59

"Маю "вагітніти" після кожного": Lida Lee відповіла на чутки про вагітністьВідео

16:46

Здійнялися стовпи диму, є постраждалі: у Сумах прогриміла серія потужних вибухівФото

16:12

Війська РФ вдарили з РСЗВ по житлових будинках Курахового: є загиблі та багато пораненихФото

15:50

Понад 30 постраждалих: Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Погода на завтраПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти