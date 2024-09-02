Ціни 'злетять': Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

З 1 вересня 2024 року в Україні зросте вартість бензину, дизеля та автогазу.

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Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу, що передбачають підвищення акцизів на паливо. З 1 вересня цього року відбудеться перше підвищення. Про це йдеться у законопроекті №11256-2 на сайті парламенту та пише нардеп Ярослав Железняк.

Закон про підвищення акцизів набуває чинності з 1 вересня 2024 року. Тобто його запровадили вчорашнім днем.

У вересні ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро, на дизельне паливо — із 139,5 євро до 177,6 євро, а на автогаз — із 52 до 148 євро. Закон також передбачає щорічне збільшення акцизів протягом наступних чотирьох років.

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"З 1 вересня акциз на бензин зросте на 1,5 грн, на дизпаливо – менше ніж на 2 грн. Це звичайні ринкові коливання, які споживач навряд чи помітить", – експерт Сергій Куюн на брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, скраплений газ подорожчає на 5 грн, але залишиться вигідним для тих, у кого є ГБО або великі пробіги.

До 1 січня 2028 року акцизні ставки становитимуть: 359 євро за 1000 літрів бензину, 330 євро за 1000 літрів дизельного палива, та 250 євро за 1000 літрів скрапленого газу.

Що таке акциз? Акциз – один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов'язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, торговцем). Це – найпоширеніші державні непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), які стягують з виробників чи продавців товарів. Акциз включається до ціни товару, яку сплачує споживач товару, а його розмір і сума стягуються до державного чи місцевого бюджету. Часто застосовується до окремих імпортних товарів з метою захисту внутрішнього ринку й підтримки вітчизняного товаровиробника, пише Вікіпедія.

Підвищення акцізів на пальне - що відомо

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року в Україні підвищаться ставки акцизу на пальне. Це перший із чотирьох етапів підвищення до 2028 року, щоб наблизити акцизи до європейських стандартів.

Законопроєкт, ухвалений у липні, передбачає поступове збільшення акцизів на бензин, дизель та автогаз. За прогнозами НБУ, ціни на пальне можуть зрости на понад 9% до кінця року, що допоможе зменшити дефіцит бюджету та забезпечити додаткові 13 млрд гривень надходжень.

Як повідомляв Главред, у наступні роки ціна на бензин та дизель зростатиме не стрімко - в середньому на 1,5 грн за 1 літру в рік. Прийняття такого законопроєкту є поступове збільшення акцизів на бензин.

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