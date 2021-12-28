Відбір газу з ПСГ нижче, ніж минулого року: Україна в опалювальний сезон витратила більше 25% палива

Україна в грудні цього року витратила на 25,6% газу менше, ніж за той же період минулого року / Reuters

Україна з початку опалювального сезону витратила 25,6% запасів газу. Обсяги палива скоротилися на 4,785 мільярдів кубічних метрів. За відомостями на 27 грудня, в газосховищах держави знаходиться 13,915 мільярдів кубометрів газу.

Згідно з даними Укртрансгазу, з моменту початку опалювального сезону держава використовувала 25,6% палива, внаслідок чого запаси скоротилися на 4,785 млрд кубометрів газу. Обсяги запасів палива оцінюються в 13, 915 млрд. куб. м газу.

Як витрачався газ в опалювальний сезон

Жовтень – 687,2 мільйона кубометрів газу (в середньому 22,2 млн куб. м на добу)

Листопад – 1,984 мільярда кубометрів (66,1 мільйон кубометрів на добу)

Грудень - 2,113 мільярдів кубометрів (78,3 мільйона кубометрів на добу)

читайте такожШмигаль розповів про загрози опалювального сезонуПримітно, що в цьому році, в грудні, відбір газу з ПСГ на 13,3% менше, ніж за той же період у 2020 році.

Опалювальний сезон в Україні

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль попереджала про те, що у зв'язку з газовим шантажем Європи з боку Газпрому Україна може зіткнутися з ситуацією, через яку виникне загроза дефіциту газу для деяких міст.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина казала, що у підземних сховищах України достатньо запасів газу, тому країна не повинна зіткнутися з проблемами під час опалювального сезону.

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Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко 16 грудня заявив, що запасів газу в українських газових сховищах більше, ніж зазвичай. Втім, якщо в лютому в країну прийдуть сильні морози на рівні мінус 15 градусів, на Україну можуть очікувати серйозні проблеми з опаленням.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що ситуація у сфері української енергетики залишається стабільною. Держава вже домовилася про постачання вугілля в грудні-січні, також йдуть перемовини щодо підписання договорів на його імпорт в лютому-березні.