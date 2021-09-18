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Шантаж Газпромом Європи через СП-2 загрожує ударом Україні: міста можуть залишитися без газу

18 сентября 2021, 14:14

Завантаження ГТС України газом допоможе знизити ціни на паливо у Європі, сказала Лана Зеркаль.

Українська ГТС
Україна переналаштує свою ГТС, щоб уникнути серйозних проблем з газом / УНІАН

Європа переживає газову кризу: ціни на паливо б'ють рекорди, сховища не заповнюються, а нерезиденти вже виводять газ з українських резервуарів. Дефіцит на ринку може призвести до того, що деякі міста України можуть залишитися без газу. Щоб уникнути проблем, Києву треба буде перебудовувати свою газотранспортну систему. Про це заявила колишня заступниця міністра закордонних справ, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

У своїй статті для Європейської правди вона пише про те, що кризові тенденції можуть призвести до дефіциту газу для країн, і це може позначитися і на ситуації для України. Простіше кажучи, деяким українським містам, наприклад, Маріуполю, може не вистачити палива.

"Газу, який може бути продано Європі через хаб Баумгартен, може просто не вистачити всім бажаючим. У той же час нам точно доведеться переналаштовувати свою газотранспортну систему. Інакше, наприклад, Маріуполь, має всі шанси залишитися без газу", - сказала Зеркаль.Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

Однак, за її словами, ситуацію все ще можна виправити. Україна повинна довести, що Газпром зловживає своєю газовою монополією у Європі. Треба змусити Північний потік-2 привести всі документи у відповідність з третьою газовою директивою Європи, що зруйнує домінуюче становище росіян на європейському газовому ринку. Такий крок посприяє створенню конкуренції, збереженню транзиту газу через українську ГТС і зниженню цін на паливо у Європі.

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Дивіться відео ТСН – Зеркаль пояснила, чому ФРН вигідний Північний потік-2

"Якщо всі російські газопроводи відповідатимуть цим правилам, то різні постачальники і трейдери включаться в конкуренцію. І ми зможемо зберегти транзит, завантажити нашу ГТС і при цьому значно знизити ціни. Ця битва триває і загальна перемога можлива. Адже газопровід (Північний потік-2, - ред.), хоч і добудовано, та ще не запущено, сертифікація оператора триватиме тривалий час. Може до кінця року, а може і до весни", - підкреслила Лана Зеркаль.

Зліт цін на газ у Європі і запуск Північного потоку-2

Газовий ринок Європи останнім часом знаходиться в серйозній кризі. Вартість тисячі кубометрів б'є рекорди, а 16 вересня ціна й зовсім наблизилася до показника 1 000 доларів. Це максимальний підйом ціни на газ з 2008 року. Ситуація сталася через те, що газові сховища ЄС спустошені, а Газпром на тлі підготовки до запуску Північного потоку-2 відмовляється забезпечити додаткові постачання палива через ГТС України.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу. За його словами, раніше росіяни для прокачування газу через українську ГТС на 2021 рік забронювали на 20 мільярдів кубометрів палива менше, ніж минулого року. Відтепер на тлі сьогоднішніх подій вони поставили ультиматум ЄС: або газ стає дешевше і постачається шляхом СП-2, або у Європи будуть проблеми з паливом під час його прокачування трубою України.Читайте такжеКонтракт з Газпромом в обмін на транзит газу у ЄС: у Нафтогазі оголосили ФРН і РФ про умови України

У компанії-операторі ГТС України також кажуть, що зростання цін на газ у Європі пов'язане з політикою Газпрому. Росіяни торгуються за більш вигідні для себе умови для введення до експлуатації Північного потоку-2.

Експерт агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що дефіцит газу у Європі і зростання цін на паливо пов'язані з низьким рівнем запасів газу в європейських сховищах після холодної зими і спекотного літа. Втім, і Газпром у такій ситуації не прагне до додаткового прокачування газу до ЄС і готується до запуску СП-2.

Глава Газпрому Олексій Міллер 10 вересня заявив, що газопровід Північний потік-2 добудовано. Роботи завершилися о 8:45 за київським часом.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, коментуючи заяви про те, що газ трубою СП-2 пустять вже з 1 жовтня, поставила під сумнів реалізацію такого сценарію, оскільки сертифікація, без якої газопровід не зможе розпочати роботу, є тривалим процесом.

15 вересня глава Газпрому Олексій Міллер підкреслив, що з 1 жовтня перших постачань газу російським трубопроводом Північний потік-2 не буде.

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