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Україні загрожують проблеми з опаленням, якщо в лютому на два тижні вдарять морози - Вітренко

17 грудня 2021, 12:27

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко не виключає проблем з опаленням в країні, якщо зима буде занадто холодною - достатньо буде того, щоби підморозило до -15.

Юрій Вітренко
Юрій Вітренко / УНІАН

В українських газосховищах зараз запасів блакитного палива більше, ніж зазвичай. А ось запаси вугілля дійсно критично низькі, заявив глава Нафтогазу Юрій Вітренко.

За його словами, якщо в лютому впродовж хоча б двох з половиною тижнів поспіль стоятимуть сильні морози, коли стовпчики термометрів опускатимуться до -15 градусів і нижче, то в Україні можуть початися серйозні проблеми з опаленням, сказав Вітренко в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1.

При цьому він уточнив, що людство ще не винайшло таких енергетичних систем, які б будувалися для того, щоби не було жодних складнощів, незважаючи на перепад температур.

"Для того, щоби бути на 100% впевненим і не боятися непередбачених обставин – повинні бути просто величезні запаси газу, повинні бути просто нереальні сховища, причому вони повинні бути не обмежені добовим відбором з цих сховищ. Це вимагає величезних фінансів. Тому навіть найбагатші та найвпливовіші країни не можуть дозволити собі таке благо", - пояснив Вітренко.

читайте такожЕкономили на комуналці та загинули: на Тернопільщині мати і син замерзли до смерті"У нас зараз запасів газу в газосховищах більше, ніж зазвичай. Ми прогнозуємо, наприклад, на 1 січня на 3% більше запасів газу6 ніж середні запаси газу, наприклад, у 2015-му - 2019-му році. Зараз у нас нормальні запаси газу, які створила держава", – сказав глава Нафтогазу.

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Що стосується запасів вугілля, то зараз вони насправді набагато нижчі, ніж раніше.

"Шантаж вугіллям і газом з боку Росії не припиниться ніколи. Щоби позбутися цього шантажу, Україні потрібно ставати енергонезалежною і перестати імпортувати газ і нафтопродукти. Потрібно ставати енергоефективною країною", - резюмував Вітренко.

Як повідомляв Главред, раніше Юрій Вітренко заявив, що Нафтогаз може не зберегти діючі тарифи на газ для населення через різницю між роздрібною та ринковою ціною. За його словами, роздрібна ціна на газ становить 8 гривень, а ринкова - 45 гривень.

За словами глави Нафтогазу, різниця між цінами призводить до мільярдних збитків, у зв'язку з чим компанія не має можливості покривати цю різницю. Вітренко додав, що це питання необхідно якомога швидше вирішити.

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