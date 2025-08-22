Таких цін не було навіть минулого року: вартість одного продукту відчутно впала

Ціни знижуються через погану якість продукції.

Ціни на білокачанну капусту / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні дешевшає білокачанна капуста

Зараз її відвантажують по 6–15 грн/кг

Це на 19% дешевше, ніж минулого тижня

Цього тижня в Україні розпочалася тенденція до зниження цін на білокачанну капусту. Ціновий спад у даному сегменті пов’язаний з відсутністю попиту на продукцію. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що погода цього сезону не найкраще позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти, тому фермери готові все частіше поступатися покупцям, намагаючись прискорити реалізацію наявних обсягів овочів.

Так, цього тижня українські господарства відвантажують капусту по 6–15 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Основною причиною понижувального цінового тренду в сегменті білокачанної капусти виробники вважають той факт, що покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю продукції, яка суттєво погіршилася через несприятливі погодні умови", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже надходить у продаж у середньому на 52% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Які продукти також можуть дешевшати

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що наприкінці серпня-початку вересня будуть дешевшати овочі борщового набору. Але падіння цін відбуватиметься поступово.

За його словами, в Україні очікується приріст овочів, а це додаткові можливості, які і будуть впливати на зниження ціни.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, директор компанії "Київхліб" Юрій Левченко говорив, що ціни на хлібобулочні вироби продовжать зростати. Ціни можуть вирости ще на 15-20%.

Також відомо, що вже наприкінці літа окремі види молочної продукції можуть подорожчати на 5%. Все через те, що наприкінці літа та на початку осені попит на свіжі молокопродукти зростає.

Крім того, впродовж останніх двох тижнів тепличні огірки в Україні помітно дорожчали, однак зараз ситуація на ринку різко змінилася. Спостерігається різке збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку.

