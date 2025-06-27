Новий рекорд на ринку України: євро у банках перевищив космічну позначку

Оскільки долар є якірною валютою для НБУ, зростання курсу євро до долара на зовнішніх ринках автоматично відбивається на курсі євро до гривні.

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Скільки коштує валюта сьогодні / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Як змінилися валютні курси до гривні

Що відбувається з доларом і євро в банках

Станом на ранок 27 червня курс американського долара в українських банках залишився на рівні попереднього дня 41,85 грн. У той же час середній курс євро у банках перетнув 49 гривень і зріс на 10 копійок, досягнувши позначки 49,10 грн. Такі дані надає портал Мінфін.

Який курс валют на 27 червня?

На "чорному ринку" долар торгувався в межах 41,52–41,60 грн. А щодо євро, тут показники становили 48,85–49,05 грн.

відео дня

Курс продажу/купівлі валюти у банківських касах виглядав так:

Долар США: Покупка - від 41,27 грн, Продаж - до 41,85 грн (для порівняння: 26 червня межі становили 41,35-41,85 грн)

Євро: Покупка - від 48,35 грн, Продаж - до 49,10 грн (напередодні - 48,30–49,00 грн)

Готівковий курс долара у великих банках:

ПриватБанк: 41,15 – 41,75 грн

Ощадбанк: 41,40 – 41,85 грн

Укрсиббанк: 41,30 – 41,90 грн

ПУМБ: 41,30 – 41,90 грн

Райффайзен Банк: 41,45 – 41,71 грн

Готівковий курс євро по банках:

ПриватБанк: 48,05 – 49,05 грн

Ощадбанк: 48,30 – 49,10 грн

Укрсиббанк: 48,00 – 49,00 грн

ПУМБ: 48,40 – 49,10 грн

Райффайзен Банк: 48,10 – 48,99 грн

Безготівкові розрахунки (оплата карткою):

ПриватБанк: 41,84 грн за долар

monobank: 41,83 грн за долар

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чому євро б'є рекорди на ринку?

Експерти пояснили, що причиною історичних рекордів, які за останній місяць встановив євро на українському валютному ринку, є нестабільна ситуація в американській економіці, яка впливає і на європейську валюту.

Економіст Борис Кушнірук пояснює, що через те, що долар для НБУ є якірною валютою, зростання курсу євро до долара на зовнішніх ринках ринках майже автоматично віддзеркалюється в курсі євро до гривні.

"На початку року курс євро до долара у співвідношенні становив приблизно 1,03, а зараз – 1,16. Це означає суттєве зростання євро до гривні (+13%). Адже всі валютні розрахунки в Україні фактично здійснюються через долар. Тут питання не в тому, добре це чи погано – це просто даність. Тому якщо в майбутньому євро почне слабшати відносно долара, тоді й курс євро до гривні теж знизиться. Такі коливання вже траплялися в історії, особливо після запровадження євро. Були періоди, коли співвідношення сягало 1,2 –тобто 1 євро дорівнював 1,2 долара США. Тож нинішній курс не є межею – він може ще зростати", – розповів Кушнірук.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, станом на 27 червня, євро злетів до нового рекорду. В той же час офіційний курс долара США знизився на 7,68 копійки - він становить 41,5852 грн/долар.

Своєю чергою екс-член ради НБУ Віталій Шапран пояснив, коли чекати на різкий стрибок на ринку валют. Якщо на зовнішніх ринках долар починає слабшати, зокрема й через масову емісію доларів, це повинно відображатися і в Україні, вважає експерт.

А ось економіст Олександр Хмелевський дав оптимістичний прогноз, що в липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. Він висловив припущення, що на міжбанківському валютному ринку долар торгуватиметься в межах 41,3–42,5 грн, а євро — 47,0–49,0 грн.

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