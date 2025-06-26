Долар стрімко падає, євро злетів до нового рекорду: курс валют на 27 червня

Євро досяг нового історичного максимуму.

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Євро встановив новий історичний максимум / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Як зміниться курс долара 27 червня

Який курс євро встановив НБУ на п'ятницю

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив курс долара на п'ятниць, 27 червня. Натомість курс євро оновив історичний максимум. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США знизився на 7,68 копійки. На п'ятницю, 27 червня, він становить 41,5852 грн/долар.

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Курс євро, навпаки, знову оновив історичний максимум, піднявшись на 31,42 копійки. Новий рекорд становить 48,6380 грн/євро, що перевищує попередній максимум, зафіксований 25 червня (48,5084 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 4 копійки. Торги відкрились у діапазоні 41,58–41,61 грн/долар (купівля/продаж), що також підтверджує тенденцію до ослаблення долара.

Водночас готівковий ринок зафіксував падіння долара ще відчутніше — на 10 копійок, до рівня 41,80 грн/долар. Курс євро, натомість подорожчав на 30 копійок, до 49,05 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 26 червня Нацбанк знизив офіційні курси долара та євро. Долар подешевшав на 13 копійок — до 41,662 грн, євро впав на 18 копійок — до 48,3238 грн після історичного максимуму.

Також економіст Олександр Хмелевський прогнозує, що в липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. За його словами, на міжбанківському валютному ринку долар торгуватиметься в межах 41,3–42,5 грн, а євро — 47,0–49,0 грн.

Крім цього, на початку липня курс долара та євро в Україні може коливатися через війну на Близькому Сході, зростання цін на енергоносії та економічні проблеми США і ЄС. Експерт "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курси перебуватимуть у межах 41,6–42 грн/дол. та 46,5–48,5 грн/євро.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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