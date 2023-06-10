Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим: всі подробиці

За збільшення відпустки українським військовим проголосувало 270 народних депутатів.

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Рада збільшила українським військовим відпустку / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Верховна Рада України проголосувала за збільшення відпустки українським військовим до 40 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За законопроект № 9378 проголосувало 270 народних депутатів. Таким чином кожному військовому надається відпустка 30 днів і додатково 10 днів за сімейними обставинами або інших важливих причин.

Основна відпустка буде розділена на три частини на рік і не буде надана більше ніж 10 днів одноразово. При цьому піти у відпустку українські захисники зможуть лише за умови відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців.

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Варто відзначити, що 10 днів додаткової відпустки за сімейними обставинами або інших причин буде надано зі збереженням зарплати.

Законопроект набуде чинності після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський.

Доплати військовим

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень. Ініціатором проекту постанови є депутат від Партії "Голос".

Пізніше у Генштабі зробили важливу заяву, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.

У Національному банку України проти повернення українським військовим доплат у 30 тисяч гривень. Там зазначили, що подібне може завадити переговорам з МВФ.

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