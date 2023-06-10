УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим: всі подробиці

Ангеліна Підвисоцька
10 червня 2023, 18:53 оновлено 10 червня, 19:06
144
За збільшення відпустки українським військовим проголосувало 270 народних депутатів.
ВСУ
Рада збільшила українським військовим відпустку / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Верховна Рада України проголосувала за збільшення відпустки українським військовим до 40 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За законопроект № 9378 проголосувало 270 народних депутатів. Таким чином кожному військовому надається відпустка 30 днів і додатково 10 днів за сімейними обставинами або інших важливих причин.

Основна відпустка буде розділена на три частини на рік і не буде надана більше ніж 10 днів одноразово. При цьому піти у відпустку українські захисники зможуть лише за умови відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців.

відео дня

Варто відзначити, що 10 днів додаткової відпустки за сімейними обставинами або інших причин буде надано зі збереженням зарплати.

Законопроект набуде чинності після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський.

Доплати військовим

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень. Ініціатором проекту постанови є депутат від Партії "Голос".

Пізніше у Генштабі зробили важливу заяву, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.

У Національному банку України проти повернення українським військовим доплат у 30 тисяч гривень. Там зазначили, що подібне може завадити переговорам з МВФ.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Верховна Рада вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Шойгу є вигідним для України, бо завдає величезної шкоди РФ - Самусь

Шойгу є вигідним для України, бо завдає величезної шкоди РФ - Самусь

19:58 Світ
Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим: всі подробиці

Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим: всі подробиці

18:53 Україна
Канада оголосила новий пакет допомоги на майже 400 млн доларів

Канада оголосила новий пакет допомоги на майже 400 млн доларів

17:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:59

Що буде з людиною, якщо з'їсти найгостріший перець у світі: плачуть всі

19:58

Шойгу є вигідним для України, бо завдає величезної шкоди РФ - СамусьВідео

19:46

Ідеальний рецепт: що робити, щоб сирники не прилипали до сковорідкиВідео

19:20

Коли контрнаступ розгорнеться на повнуПогляд

18:53

Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим: всі подробиці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:41

Україна отримала гуманітарну допомогу та пальне від Азербайджану для постраждалих від катастрофи на Каховській ГЕСФото

17:57

Канада оголосила новий пакет допомоги на майже 400 млн доларів

17:36

"Так Путіну і передайте": Україна перейшла до контрнаступальних дій - ЗеленськийВідео

17:06

"Війна наздогнала її": в Одесі загинула жінка, яка виїхала зі знищеного Бахмута

Реклама
16:35

Як варити рис, щоб він не злипся: карколомні секрети від досвідчених господиньВідео

16:26

Їм посміхнеться пані удача: 3 знака зодіака, яким сильно пощастить в липніВідео

16:13

Невтішна перевірка: у Києві лише 15% придатних бомбосховищ

16:05

Мама Сердючки жорстко потролила ситуацію з акулою, яка з’їла росіянина

15:57

Як погладити без праски: 3 секрета досвідчених господинь полегшать життя

15:38

Зниклих безвісти різко стало більше: МВС - про ситуацію на ХерсонщиніФотоВідео

15:27

Безіменний і вказівний: що можна сказати по пальцям рук про характер

15:23

"Демобілізувався": в Україні знищили командира бойовиків "Сомалі"

15:20

В Одесу течія принесла цілі будинки з Херсонщини: з’явилися моторошні відеоВідео

15:11

"Настрій хороший": у Міноборони натякнули на успіхи ЗСУ на полі боюВідео

14:48

Все небо мерехтітиме: Україну накриють сильні дощі з грозамиВідео

Реклама
14:25

Жінка налила оцет на рушники і показала, що з цього вийшло

14:19

Арестович - про контрнаступ: "зраду" сіяти не можна, головний удар ЗСУ попередуВідео

13:57

"Виграють місяць часу": росіяни можуть підірвати "Кримський Титан" – полковникВідео

13:54

Витекло 62% води: у Каховському водосховищі ситуація критичнаВідео

13:36

Любовний гороскоп на тиждень 12-18 червня: Овнам - пропозиція, Дівам - знайомствоВідео

13:25

Розгадають головоломку лише одиниці: треба за 9 сек. знайти собаку серед овець

13:00

"Контужений, але живий": колаборанта Сальдо догнала ракета на Арабатській СтрілціВідео

12:54

Кримський міст під прицілом: Світан сказав, коли ЗСУ розбомблять естакаду ПутінаВідео

12:25

Крим залишиться без води з Північно-Кримського каналу - УкргідроенергоВідео

11:58

Росіяни атакували балістичними ракетами військовий аеродром на Полтавщині

11:39

Загадка для найкмітливіших: лише одиниці знайдуть злодія у лікарні

11:32

Камалія в міні шортах вигуляла дочок-двійнят

11:15

Ополченці Росії можуть увірватися до Криму, потрібно 10 тисяч військ - СвітанВідео

11:12

Навіщо 11 червня сіль ногами топтали в будинку: прикмети та найсуворіші заборони дняВідео

10:24

ЗСУ наступають, пробили оборону війск РФ на деяких ділянках - розвідка БританіїВідео

10:21

"Тіла сусідів плавають по вулицях": евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопуВідео

10:18

Неймовірна красуня: вічно молода Джессіка Альба показала свою дорослу дочкуВідео

09:30

Україна на саміті у Вільнюсі отримає дорожню карту до НАТО - МіноборониВідео

09:26

Скільки разів на тиждень потрібно мити голову: лайфхаки для здорового волосся

09:22

Рятують від води лише людей з паспортами РФ: у Генштабі розповіли про цинізм окупантівВідео

Реклама
08:47

Троє загиблих, 26 поранених, серед яких діти: окупанти атакували Одесу дронамиВідео

08:40

Дати ганьби Росії влітку-2023: астролог розповів, коли російська армія сяде в калюжуВідео

08:37

Лукашенко готував армію до нападу на Україну, але план провалився - боєць ЗСУВідео

08:20

Медведєв не розуміє, чому російська армія ніяк не може розбити ЗСУПогляд

07:40

ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках, є часткові успіхи - ISWВідео

06:29

Що не можна носити жінкам за 60: 8 речей, з якими потрібно попрощатися назавжди

06:20

Які можуть бути переговори з державою-терористом?Погляд

05:50

Для чого п'ють чай з бергамотом: прості факти про напій, які ви не знали

05:20

РФ може збільшити сили на Білгородщині: Самусь - про те, де ворог візьме окупантівВідео

04:40

"Росії не буде через 10 років": ситуація на Бєлгородщині зруйнує всю РФ – полковникВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти