В Україні хочуть змінити правила відпусток для всіх: як планують "закрутити гайки"

В Україні в рамках розробленого нового Кодексу законів про працю відпустку збільшать з 24 до 28 днів.

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Документ нового КЗпП розробило і презентувало Міністерство економіки / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні в рамках розробленого нового Кодексу законів про працю відпустку збільшать з 24 до 28 днів . У новому законодавстві також буде введено і поняття домашньої роботи. Документ розробило і презентувало Міністерство економіки, йдеться в матеріалі "Обозрєватель".

У документі йдеться, що трудова книжка стане необов'язковою, а роботодавця звільнять від необхідності її зберігати та заповнювати. Також важливе нововведення - у законі будуть вказані ознаки трудових відносин. Якщо у відносинах між роботодавцем і співробітником є хоча б три із зазначених ознак, вважається, що між ними є трудові відносини.

Йдеться про такі ознаки:

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людина особисто виконує роботу;

робота виконується під контролем роботодавця;

не встановлений конкретний обсяг робіт, а робота є постійною;

людина дотримується правил внутрішнього трудового порядку;

робітникові надають засоби виробництва (обладнання, інструменти тощо);

систематична виплата заробітної плати;

встановлений робочий графік;

відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням роботи.

До слова, Федерація професійних спілок України проєкт нового кодексу не підтримала, вони закликають владу разом доопрацювати документ. Заступник голови організації Олександр Шубін позицію організації вважає такою, що документ передбачає скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтримано, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями і працівниками.

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію нещодавно.

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