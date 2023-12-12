Закручують гайки: в Ірландії посилюють пільги для біженців

У Європейському Союзі країна за країною посилює умови для перебування українських біженців. Тепер скоротити пільги вирішили в Ірландії. Про це повідомляє RTE.
Сьогодні, 12 грудня, влада Ірландії схвалила скорочення щотижневої допомоги, яку платять українським біженцям аж у п'ять разів.
Що змінилося в Ірландії для українських біженців
Тепер в Ірландії надаватимуть державне житло для тимчасового перебування лише на обмежений час, а саме - на 90 днів. Сума щотижневих виплат складе 38,8 євро.
В уряді стверджують, що українські біженці зможуть отримувати набагато більше вигідних пропозицій в тому випадку, якщо покинуть Центри для біженців.
У той же час, батьки дітей, які проживають в державних установах, будуть і далі кожен місяць отримувати виплату дитячої допомоги в розмірі 140 євро.
Зміни вступлять в силу з початку 2024 року. За інформацією видання The Irish Time, на цей крок країна йде через загострення проблеми розміщення біженців, які шукають міжнародного захисту.
Посилення пільг в ЄС
Нагадаємо, з нового року в країнах Європи почнеться процес значного скорочення допомоги біженцям. У чотирьох європейських країнах в 2024 році почнуть скорочувати і припиняти допомогу українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.
Також, змінить соціальні умови і правила для українців, які тікають від війни і оформляють статус тимчасового захисту Норвегія. Все це робиться для того, щоб країна не стала більш привабливою для переїзду з тієї ж Польщі.
Там, перш за все, зміниться правило надання житла. Відтепер в Норвегії перестануть розселяти людей, оселитися можна буде тільки після звернення в Національний центр прийому в роді.
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