Нідерландський уряд запропонував нову політику щодо українських біженців.

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У Нідерландах запропонували повернути біженців на західну Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, publicdomainpictures

Депутати партії BBB у Нідерландах запропонували відправити на захід України біженців, озираючись на те, що ця частина країни відносно стабільна та безпечна. Про це повідомляє видання Deutchnews.

Згідно з інформацією видання, цю ініціативу під час дебатів щодо урядового бюджету на вирішення проблем біженців озвучила депутатка Мона Кейзер.

Вона пояснює свою пропозицію тим, що Нідерланди не можуть прийняти всіх, а захід України їй здається відносно стабільним.

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"Невже українці не можуть бути розміщені там у безпеці?" - поставила запитання депутатка.

При цьому, представник іншого політичного альянсу Юліан Бушофф назвав пропозиції Кейзер новими і такими, що викликають занепокоєння. Він висловив нерозуміння того, що депутатка розглядає можливість відправлення людей до країни, де триває війна.

У виданні також додають, що Кейзер акцентувала увагу на цікавості до реакції влади Нідерландів на можливе прохання Києва повернути військовозобов'язаних до країни для проходження служби.

Допомога Нідерландів Україні

Нагадаємо, у листопаді міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруінс Слот оголосила про намір надати додаткову допомогу Україні в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік.

Також, Україна скоро може отримати сучасні літаки F-16 від Нідерландів. Уряд уже розпорядився підготувати перші 18 літаків для поставки Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

До того ж, Нідерланди виділяють Україні великий пакет військової допомоги. Його розмір становить 122 мільйони євро. Про це повідомили у пресслужбі уряду Нідерландів. Ці гроші будуть виділені на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

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