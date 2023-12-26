Три країни в Європі готові заплатити українцям за повернення додому: хто отримає 5300 євро

Першою таку практику запровадила Норвегія, яка не є членом Євросоюзу.

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Українців у Європі вирішили фінансово стимулювати до повернення на Батьківщину / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські біженці у Чехії, Фінляндії та Норвегії можуть отримати до 5300 євро за дострокове повернення додому.

Норвегія

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Норвегія з 2023 року платить 17,5 тис. крон (1,2 тис. доларів) кожному українцю, який має статус колективного захисту, посвідку на проживання в країні та готовий повернутися на батьківщину. Гроші дають лише тим, хто готовий купити квиток в Україну та одразу ж повернутися додому, передає Obozrevatel.

За виплатою потрібно звертатися в Норвезьке імміграційне управління (UDI). Разом із заявою потрібно буде надати квитки і документи, а також описати маршрут.

Також потрібно оформити документи про переїзд з Норвегії.

Фінляндія

У Фінляндії положення про виплату українцям за повернення додому набуде чинності з 2024 року. Розмір гранту складе 5300 євро, якщо заяву подано протягом 30 днів після повідомлення про негативне рішення про надання притулку або відкликання прохання самим заявником.

Якщо ж заяву подано після 30 днів, розмір гранту буде знижений. В такому випадку він складе вже 2000 євро.

Субсидія може бути надана у вигляді грошової виплати або ж у вигляді "допомоги в натуральній формі". Це може бути, наприклад, послуга або обладнання, яке дозволяє повертаються пройти навчання або відкрити малий бізнес.

Чехія

Тимчасовий захист для українців у Чехії продовжили до березня 2025 року. Однак ті, хто захоче покинути країну до цієї дати, можуть розраховувати на грошову допомогу. Її розмір поки що не уточнюється.

Одноразову виплату українці отримуватимуть не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії. Якщо ж біженці вирішать звернутися за довгостроковою візою, то повинні будуть повернути до держбюджету Чехії до 50% від отриманої ними суми.

Нові правила в Чехії почнуть діяти в 2024 році.

Швейцарія

Ініціативу про виплати українцям за повернення додому розглядали і в Швейцарії, але так і не затвердили її остаточно.

Передбачалося, що ця країна може ввести доплату українцям в сумі до 4355 доларів.

Ірландія

У цій країні програма виїзних виплат поки що розробляється. Суми поки не вказані.

В уряді Ірландії зазначають, що фінансова допомога розрахована на тих українців, у яких залишилося вціліле житло на батьківщині. На думку ірландської влади, повернутися таким людям заважають зокрема і фінансові труднощі, у зв'язку з чим їм і хочуть допомогти.

Нагадаємо, 12 грудня в Ірландії схвалили скорочення в п'ять разів щотижневої допомоги, яку платять українським біженцям.

Як повідомляв Главред, у чотирьох європейських країнах у 2024 році почнуть скорочувати і припиняти допомогу українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.

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