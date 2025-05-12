Несподівані зміни цін на овочі та фрукти: чого очікувати покупцям цього тижня

Пропозиція овочів зростає, але ціни на деякі продукти все ще продовжують коливатися.

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Що приховують ціни на овочі цього тижня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як змінилися ціни на продукти і що вплинуло на ринок

Чому одні овочі дешевшають, а інші дорожчають

На українському плодоовочевому ринку минулого тижня ціни здебільшого падали. Цьому посприяли вітчизняні тепличні господарства, які збільшили пропозицію овочів на фоні сезонного підвищення врожаю, повідомляє EastFruit.

Ціни на продукти змінюються: дешевшають торішня картопля (15-24 грн/кг) та морква (30-38 грн/кг), водночас ріпчаста цибуля почала дорожчати через скорочення пропозиції – її ціна зросла з 14-18 до 20-26 грн/кг.

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Прохолодна погода позначилася на вибірці огірків, що призвело до зростання цін з 25-50 до 50-75 грн/кг. Подорожчали також томати (60-105 грн/кг) та солодкий перець (120-124 грн/кг).

Ціни на редис знижуються – з 23-25 до 20-25 грн/кг, а пекінська капуста подорожчала (35-45 грн/кг). Цвітна капуста стала дешевшою, її ціна знизилась з 110-120 до 60-70 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

У сегменті зелені зросли ціни на цибулю (90-100 грн/кг), петрушку (180-200 грн/кг) і салат (40-50 грн/кг), тоді як кріп подешевшав з 160-170 до 120-160 грн/кг. Ціни на спаржу змінилися в межах 200-350 грн/кг через збільшення пропозиції.

Вартість яблук зросла до 50 грн/кг через скорочення пропозиції, а ціни на лимони зросли з 80-90 до 80-120 грн/кг. Апельсини подешевшали (65-120 грн/кг), а діапазон цін на ківі розширився з 110-190 до 105-240 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у квітні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий з початку року рівень інфляції — споживчі ціни зросли на 15,1% у порівнянні з квітнем 2024 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Крім того, на початку травня в Україні відзначається відносна стабільність цін на молочну сировину, що пов’язано з пожвавленням попиту на вітчизняну молочну продукцію за кордоном. Водночас, через зниження внутрішнього попиту, подальше зростання закупівельних цін буде залежати від темпів розширення експорту в найближчий період.

Водночас останні тижні в країні спостерігається зниження вартості тепличних овочів, зокрема популярного "салатного набору". Така динаміка пояснюється сезонним фактором, зростанням поставок від українських виробників та стабільним імпортом.

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