Не Третя світова: до якої небезпеки призведуть мита Трампа щодо Китаю

За умови оптимістичного сценарію, США і Китай сядуть і домовляться. У разі песимістичного - світовій економіці загрожує "ідеальний шторм".

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Трамп запустив процес, наслідки якого він не прораховує / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головні тези:

Економічні дії можуть спричинити військове протистояння

Не виключений конфлікт через Тайвань

Є шанс, що США і Китай домовляться

Сполучені Штати Америки офіційно запровадили високі мита щодо Китаю. Політолог, директор Аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов пояснив, як далі можуть розвиватися стосунки Вашингтона і Пекіна і чим це загрожує для світової економіки.

За словами експерта, є два варіанти розвитку подій - оптимістичний та песимістичний.

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"Така манера ведення переговорів Трампа: запроси максимум, підніми планку вимог до небес, а дадуть рівно те, що ти хочеш. Можливо, сторони, досягнувши піку, все-таки сядуть і домовляться. Це оптимістичний варіант", - сказав Золотарьов у коментарі Глвреду.

Песимістичний варіант передбачає, що світовій економіці загрожує "ідеальний шторм".

"Ми вже бачили "чорний понеділок", коли різко впали біржові індекси, а економіка втратила 6 трлн доларів, 500 найбагатших людей збідніли на 200 млрд доларів, зокрема Маск і навіть Трамп. Звичайно, Трамп не збідніє, втративши 12%, адже його статки були 4,5 млрд доларів, а стали 4,2 млрд. Тож сума йому не загрожує", - сказав Золотарьов.

При цьому, на думку політолога, Трамп запустив процес, наслідки якого він не прораховує.

"Так було з чорнобильським реактором - реакція вийшла з-під контролю. Точно так само світові процеси, запущені Трампом, вийдуть з-під контролю. Усе це веде до того, що світова глобалізація зазнає краху", - вважає Золотарьов.

Він додав, що, виставляючи високі тарифи, США теж зазнають збитків, причому не маленьких. Наприклад, почався ажіотаж зі скупкою iPhone. А далі китайці виставлятимуть дзеркальні тарифи щодо того, що виробляють Штати: кукурудзи, сої, промислового обладнання. Тож за оптимістичного сценарію США і Китай таки сядуть і домовляться.

Варто пам'ятати, що економічні дії можуть потягнути за собою і військове протистояння. Згідно з прогнозом Золотарьова, це можливо не зараз, а у 2028-2030 роках. Йдеться, насамперед, про війну в Тихоокеанському регіоні, де інтереси США і Китаю стикаються лобами.

"Зараз до третьої світової війни все це не призведе. Через тарифи третя світова не станеться. А ось конфлікт через Тайвань можливий. Адже логіка конфронтації США Штатів і Китаю може призвести до такого розвитку подій чи то навколо Тайваню, чи то навколо Філіппін. Дуже часто тарифні та економічні війни є провісником гарячих воєн", - зазначив політолог.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Запроваджння мит США - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 квітня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит, назвавши цю дату "Днем звільнення". За його словами, указ являє собою декларацію економічної незалежності. Найбільші мита введено на товари з Камбоджі (49%), Лаосу (48%) і Мадагаскару (47%). Мита для Євросоюзу становлять 20%, для Китаю - 34%, для В'єтнаму - 46%. Загалом у списку понад 150 країн, але Росії в ньому немає.

9 квітня більшість із 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали введення штрафних мит, частина з яких набуде чинності вже з середини квітня. Нові тарифи націлені на політично важливі штати США. Зокрема, вони охоплюють продукцію з Луїзіани - рідного штату спікера Палати представників Майка Джонсона. До переліку товарів увійшли соєві боби, діаманти, сільськогосподарська продукція, м'ясо птиці та мотоцикли.

9 квітня Трамп оголосив про різке підвищення мита на китайські товари до 125% через недружню торговельну політику Пекіна. Водночас Сполучені Штати запропонували 90-денну паузу для зниження взаємних тарифів із понад 75 країнами.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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