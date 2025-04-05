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"Скоро Путін буде найвразливішим": Шапран сказав, чому США не ввели мита проти РФ

Альона Вороніна
5 квітня 2025, 13:17
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Треба не проґавити момент, коли Путін буде найбільш вразливим. А це може відбутися вже в найближчі місяці. Ознаки економічної кризи в Росії вже помітні.
'Скоро Путін буде найвразливішим': Шапран сказав, чому США не ввели мита проти РФ
Шапран сказав, чому США не ввели мита проти РФ/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Трамп ввів мита на весь імпорт до США з інших країн, але Росії і Білорусі вони не торкнулися
  • Фінансовий аналітик пояснив, чому Росію не зачепили ці мита і що задумали США

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мита на весь імпорт до Сполучених Штатів з усіх країн світу. Але при цьому на Росію і Білорусь мита не були накладені.

Фінансовий аналітик Віталій Шапран розповів в інтерв’ю Главреду, чому країна-агресорка РФ не потрапила під американський "митний удар".

За його словами, першочергово на РФ не були накладені такі мита, тому що на Росію очікують "пекельні мита" – під це готується окремий закон. По-друге, в торговому обігу Росії суттєву частку займають такі матеріали, як титан та інші специфічні матеріали, які не для широкого вжитку.

"До того, у РФ зі США є співпраця в космічній галузі. Однак це не йде за товарним рахунком, а в основному у вигляді послуг. І це все продовжується, вони не законсервовані і мають спільні польоти в космос тощо. Вони експлуатують МКС разом", – сказав Шапран.

Він зазначив, що росіяни хочуть вести переговори про зняття санкцій. Проте експерт нагадав, що республіканці та демократи в Конгресі вже мають спільний законопроєкт, який передбачає введення санкцій проти тих країн, які допомагають Росії торгувати нафтою. За словами Шапрана, це не випадково.

"Світові медіа, такі як Bloomberg та Reuters, вже навіть вирахували індійських мільярдерів, які нажилися на торгівлі російською нафтою. Це все не випадкові звіти, я в цьому абсолютно впевнений, тому що інформація про це була конфіденційною, і цей витік інформації відбувся. Я думаю, що Росії чітко дали зрозуміти: якщо вони будуть продовжувати в тому ж дусі, то риторика Дональда Фредовича стане жорсткішою, і згодом впаде вся нафтова країна", – зазначив фінансовий аналітик.

Він звернув увагу, що в Росії вже на початку березня було помітно нестачу грошей – у перших числах в РФ оголосили, що не можуть закрити квартал, тому займають ще 2 трильйони рублів через ОВЗ та Міністерство фінансів.

"Тобто той самий крок, що вони зробили в кінці грудня, вони були змушені повторити в березні. Це фактично означає, що вони ще надрукували мінімум 2 трильйони рублів і ввели їх у систему", – сказав фінансовий аналітик.

Він наголосив, що ціна на нафту падає. За його словами, ціна на нафту вже могла впасти нижче 70 доларів за барель. Тому що коли відбувається ескалація торгової війни і прогнозується глобальний торговий конфлікт, то автоматично ціни на таку сировину, як нафта будуть знижуватися і дуже сильно.

"Росіяни повністю припинили публікацію всіх даних і, за моєю інформацією, в першій половині березня ціни на нафту марки Urals були десь у районі 56-57 доларів за барель у російських портах. Причому на півдні експортні ціни були на долар вищі, ніж на півночі", – сказав Шапран.

За його словами, США можливо саме тому не поспішали з тарифами – тому що є багато факторів, які можуть вплинути на російську економіку і зашкодити переговорам.

"І я думаю, що росіяни мають піти на умови Сполучених Штатів, особливо якщо цей сценарій буде розвиватися негативно, коли ми станемо свідками розгортання першої світової тарифної війни. У такій ситуації я не виключаю, що Brent може впасти до 50$ за барель. Тоді російська нафта коштуватиме 40$, а це вже нижче собівартості. Їм буде дешевше просто зливати її десь у Сибіру, адже консервування свердловин – це дорого, а розконсервація – ще дорожче. Але вони не економлять свою природу, не бережуть її, просто будуть виливати нафту просто неба – і все. Тому, щоб такого не сталося, вони мають також йти на переговори.

Для США російське питання зараз може бути другорядним, а можливо, навіть і третєрядним, на жаль, для нас. Вони можуть просто не брати до уваги, що думає Росія з цього приводу. Хоча США повторюють, що конфлікт треба зупиняти, але зрозуміло, що їхні економічні мотиви для них – понад усе. А політичні питання, тим більше ті, що далеко від їхньої території, мають для них менший пріоритет, зазначив Шапран.

За його словами, нам потрібно уважно слідкувати, щоб не проґавити той момент, коли Путін буде найбільш вразливим.

"А це може відбутися вже в найближчі місяці. Ознаки економічної кризи в Росії вже помітні: зафіксовані затримки зарплат у Хакасії вчителям, медикам. Це перші сигнали дефолту державних фінансів. У лютому вийшов розгромний звіт уряду Камчатки, де вони заявили, що не знають, де брати гроші. Кузбас офіційно звернувся із проханням списати борги, бо регіон просто не витримує фінансового навантаження через закриття шахт. Криза починається з регіонів, і вона вже розгортається – це не просто прогнози. І тому падіння цін на нафту може дуже сильно пожвавити мирний процес", – сказав фінансовий аналітик.

Дивіться відео інтервʼю Главреду Віталія Шапрана про тарифну війну Трампа:

Введення Трампом мита на весь імпорт до США – що відомо

Як повідомляв Главред, Трамп запровадив "взаємні мита" проти усіх країн світу. Трамп показав таблицю з усіма взаємними митами, які США введуть проти інших країн.

Після цього стало відомо, що насправді означають мита США для України. Якщо на продукцію з США ЄС, Китай, Індія та інші країни запровадять дзеркальні тарифи, в України є чудові шанси, пояснила віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у Трампа оголосили про умову зниження нових тарифів. Адміністрація США відкрита до перемовин, заявив міністр торгівлі Говард Лутник.

Також повідомлялося, що у США обвалився рейтинг Трампа – в Reuters дізналися подробиці. Чимало американців вважають безалаберними дії Трампа в економіці.

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Хто такий Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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