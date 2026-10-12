Удари по енергетиці триватимуть до зими: що може змусити РФ піти на перемир’я

Удари по російській цифровій інфраструктурі мають змусити Москву погодитися на секторальне припинення вогню.

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Росія не припинить бити по енергетиці / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Росія атакуватиме енергетику України щонайменше до зими

Україна уразила три з п'яти дата-центрів "Яндекса"

Мета ескалації - змусити РФ до енергетичного перемир'я

Удари по енергосистемі України триватимуть щонайменше до початку зими, а напруга на фронті зростатиме. Водночас Київ відповідає на атаки по власній інфраструктурі ураженням російських цифрових об'єктів, розраховуючи підштовхнути Кремль до часткового перемир'я. Про це заявив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду.

Сценарій, за яким Росія й надалі бомбардуватиме енергетику, а ситуація на фронті загострюватиметься, аналітик називає базовим і консервативним. Проте, за його словами, Київ не обмежується лише обороною.

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"Зверніть увагу на нашу проактивну позицію. Росіяни почали завдавати ударів по наших дата-центрах. Так, це спричинило певні проблеми, але я підкреслюю – локальні", - зазначив Чаленко.

Відповідь української сторони, за оцінкою експерта, виявилася значно відчутнішою для противника.

"Україна ж обрала інші цілі. Ми завдали ударів по трьом із п'яти потужних дата-центрів "Яндекса". І в них фактично все вийшло з ладу", - наголосив він.

Такий обмін ударами, на думку Чаленка, не є самоціллю: Київ прагне перетворити його на аргумент для дипломатії.

"Це свідчить про те, що рівень ескалації й надалі зростатиме. І це робитиметься, зокрема, для того, щоб змусити Росію перейти до предметних переговорів про секторальне припинення вогню", - пояснює він.

Повного завершення війни найближчим часом експерт не очікує - Кремль, за його оцінкою, за нинішніх обставин такого варіанту для себе не розглядає. Тому до настання холодів основні зусилля зосередяться на домовленостях про взаємну відмову від ударів по енергетиці.

Втім, навіть такий розвиток подій аналітик вважає оптимістичним: він можливий лише за умови, що Москву вдасться втягнути в діалог. Серйозною перешкодою експерт бачить нинішню лінію Білого дому.

"Поки що, з огляду на позицію Трампа, ми, на мій погляд, упустили дуже серйозний шанс використати політичну ситуацію у Сполучених Штатах на користь України. Трамп вирішив вчинити інакше", - вважає Чаленко.

Ймовірну мотивацію американського лідера аналітик пов'язує з внутрішньополітичним розрахунком.

"Очевидно, він розраховує, що це якимось чином підвищить шанси Республіканської партії на виборах до Конгресу", - припустив експерт.

Вибори в США / Інфографіка: Главред

Чому енергетичного перемир'я не буде

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією може не відбутися через вимоги Москви щодо припинення ударів по всій території РФ, включно з окупованим Кримом та іншими захопленими регіонами.

За його словами, Москва розглядає можливість домовленостей ширше, ніж просто взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти.

"Енергетичного перемир’я не буде. Насамперед тому, що росіяни впевнені, що вони дотиснуть Україну. Крім того, Москва вимагає у пакеті, зокрема, і розблокувати порти", - зазначив він.

Енергетичне перемир'я - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ та Україна вже погодилися на негайне енергетичне перемир’я. Водночас президент Володимир Зеленський відповів, що вперше чує про припинення ударів по енергетиці, про яке оголосив Трамп.

Видання Axios писало, що енергетичне перемир'я між країною-агресором Росією та Україною, про яке заявив президент США Дональд Трамп, поширюється виключно на удари по нафтопереробних заводах обох сторін.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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