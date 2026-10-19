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Коли РФ може масовано атакувати Україну: названо терміни нового обстрілу

Марія Николишин
19 жовтня 2026, 22:36
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Ключовою мішенню Росії залишається українська енергосистема в усіх регіонах.
Коли РФ може масовано атакувати Україну: названо терміни нового обстрілу
Коли РФ може знову атакувати Україну / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • РФ може масовано атакувати Україну кожні три-чотири доби
  • Головна ціль ударів - енергетика по всій Україні
  • Ракет і пускових установок для масштабних атак у Росії бракує

Країна-агресор Росія здатна завдавати комбінованих ударів по Україні з мінімальним інтервалом у три-чотири доби. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

"Я думаю, що такі удари вони можуть завдавати десь з інтервалом три-чотири доби. Це найменший. А так, загалом, десь раз на тиждень. Для них це буде такий підйомний темп для того, щоб нас обстрілювати", - зауважив він.

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За його словами, йдеться саме про комбіновані атаки, під час яких російська армія одночасно застосовує ударні безпілотники та ракети.

"До речі, це ж навіть не масовані удари, це комбіновані удари, коли суміщаються "Шахеди" і ракети", - наголосив Жданов.

Експерт додав, що наступної атаки можна очікувати вже за кілька днів. Утім, назвати конкретну дату складно: вона залежить від готовності російських військ, наявних запасів озброєння та здатності організувати черговий обстріл.

Що може стати ціллю російських ударів

На його думку, ключовою мішенню Росії залишається українська енергосистема в усіх регіонах. Москва прагне завдати їй максимальної шкоди, аби погіршити умови життя цивільних і змусити Київ погодитися на перемир'я на російських умовах.

"Вони не розраховують зараз дати. Вони розраховують зараз свої можливості, коли і який удар вони можуть завдати. Наскільки відомо - є витоки інформації з Кремля - то Путін вимагає від Генштабу якомога скоріше завдати максимального ураження нашій енергетиці. Ось на сьогодні про що говорять у Кремлі", - розповів Жданов.

Коли РФ може масовано атакувати Україну: названо терміни нового обстрілу
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Що впливає на масштаби атак

Водночас масштаб атак упирається в нестачу засобів ураження. Кількість майбутніх ударів, переконаний експерт, визначатиметься запасами ракет і спроможністю армії РФ готувати нові обстріли.

"Але з інформації розвідки ми знаємо, що таких можливостей особливо у російських військ вже немає. Як за пусковими установками, так і за ракетами для того, щоб накрити всю Україну", - підсумував він.

Коли РФ може масовано атакувати Україну: названо терміни нового обстрілу
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Чи використовує Росія класичні "Шахеди"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Росія не відмовилася від класичних ударних дронів типу "Шахед" попри появу реактивних модифікацій.

За його словами, засоби ураження противник обирає під конкретні завдання та обставини кожного дня.

"Звичайні класичні "Шахеди", я хочу сказати, нікуди не ділися, особливо це стосується центральних і західних регіонів, тому що мають вони запас ходу, відповідно, радіус ураження більший, ніж реактивні", - наголосив він.

Коли РФ може масовано атакувати Україну: названо терміни нового обстрілу
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти 19 жовтня вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині саме тоді, коли там відпочивало багато людей, зокрема родини з дітьми. Загинули двоє дітей та четверо дорослих.

У ніч проти 19 жовтня внаслідок російської атаки на Київ значних пошкоджень зазнав торгово-розважальний центр Cosmo Multimall. Також постраждало приміщення контактного зоопарку "Звірополіс", який працює в ТРЦ.

Також у ніч на 19 жовтня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення отримала 84-річна жінка.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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