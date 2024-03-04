Українці можуть отримати нові виплати від ООН: що для цього потрібно

Всесвітня продовольча програма ООН надасть українцям нові додаткові виплати до державної соціальної допомоги.

https://glavred.net/economics/ukraincy-mogut-poluchit-novye-vyplaty-ot-oon-chto-dlya-etogo-nuzhno-10547258.html Посилання скопійоване

Українці можуть отримати нові виплати від ООН / колаж: Главред, фото: УНІАН

У 2024 році в Україні пройде другий етап проєкту ООН, згідно з яким певні категорії населення можуть отримати доплати, пише 24 Канал.

Спільний проєкт із Міністерством соціальної політики набув чинності з лютого 2024 року. Доплати зможуть отримати ті, кому призначено отримання державної соціальної допомоги в органах соцзахисту, а не в Пенсійному фонді.

Хто отримає доплати:

відео дня

особи з інвалідністю з дитинства;

діти з інвалідністю.

Хто і скільки може отримати

Право на додаткову допомогу мають ті, хто:

отримують соціальну допомогу від держави в розмірі менше ніж 3250 грн;

не отримують міжнародну цільову грошову підтримку від інших міжнародних організацій;

не отримують виплат для ВПО, але це не стосується тих, хто перебуває на територіях активних або можливих бойових дій.

Важливо знати: замість мінімального прожиткового мінімуму (2362 грн), категорії отримуватимуть державну соцдопомогу разом із доплатами в розмірі 3250 грн. Грошова допомога буде доплатою до держдопомоги, а її сума дорівнюватиме різниці між 3250 гривнями і виплатами, які людина отримує вже.

Також, щомісяця протягом 3 місяців додаткова допомога буде проводитися з лютого 2024 року. Надавати її будуть на основі тих даних, які є в інформаційному центрі Мінсоцполітики. Тобто, жодних додаткових дій вчиняти непотрібно.

Всесвітня продовольча програма (ВПП/WFP) Як повідомляє НВ, Всесвітня продовольча програма (ВПП/WFP) - гуманітарна організація ООН, яка надає сім'ям постраждалих українців через повномасштабну війну Росії проти України продовольчу допомогу у вигляді: грошових переказів; ваучерів.

Допомога українцям

Як повідомляв Главред, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика кількість українців опинилися в складному становищі. Кабмін ввів різні види соціальної допомоги - для того, щоб підтримати тих, хто постраждав від війни. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінсоцполітики.

Також, українці можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 10 800 грн. Виплатити її обіцяє ООН. Про це повідомляється на сайті Мінреінтеграції.

До того ж, як кажуть співробітники БФ, їхня мобільна бригада зі збору даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН працюватиме в Запорізькій області. Виплати надаватимуться громадянам, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій і мають місячний дохід не вище 5400 грн на людину.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.