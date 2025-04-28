Нардепам хочуть збільшити компенсацію за оренду житла: скільки вони отримуватимуть

Ініціатор проєкту - голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Сергій Кальченко.

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Рада може збільшити компенсацію депутатам за житло / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Пропонується з 1 травня підняти компенсацію вартості оренди до 900 грн на добу

Для реалізації проєкту не потрібні додаткові витрати з держбюджету

У Верховній Раді пропонують збільшити компенсацію за оренду житла в Києві для народних депутатів із 650 до 900 грн на добу з 1 травня через зростання споживчих цін за період із 2018 по 2024 роки. Відповідний законопроєкт №13216 зареєстровано на сайті Верховної Ради 28 квітня.

Ініціатором проєкту виступив голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко від фракції "Слуга народу". Документ пропонує зміни в додаток до кошторису Верховної Ради України на 2025 рік.

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У пояснювальній записці зазначається, що зараз депутати отримають компенсацію за оренду житла або винаймання номера в готелі з розрахунку 650 грн на добу. Сума на місяць відрізняється від 18 200 до 20 150 грн на одного парламентарія залежно від кількості календарних днів.

"При цьому, враховуючи індекс споживчих цін за період 2018-2024 років, розмір компенсації мав би зрости за цей період у середньому більш як на 77 відсотків, як приклад, зростання цін на пальне збільшилося порівняно з 2018 роком у 4,3 раза, або на 400 відсотків, на комунальні послуги порівняно з 2018 роком у 3,4 раза, або в середньому на 59 відсотків", - пояснили автори законопроєкту.

Законопроєктом пропонується з 1 травня підняти компенсацію вартості оренди до 900 грн на добу (тобто від 25 200 до 27 900 грн на місяць).

Також у пояснювальній записці зазначається, що для реалізації проєкту не потрібні будуть додаткові видатки з державного бюджету, оскільки завдяки зменшенню кількості нардепів, які мають право на компенсацію, вдалося заощадити необхідні для забезпечення нових норм суми.

Зазначимо, згідно зі ст. 35 Закону "Про статус народного депутата України" компенсацію мають право отримувати нардепи, які не забезпечені житлом у Києві та живуть на відстані понад 30 км від столиці.

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