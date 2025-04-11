Кількість народних обранців може значно скоротитися: Стефанчук дав коментар

Спікер переконаний, що питання скорочення депутатів постане в суспільстві.

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Стефанчук заявив про можливе скорочення депутатів / Колаж: Главред, фото ВРУ, УНИАН

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Стефанчук заявив про можливе скорочення депутатів до 300

Коли та наскільки можуть скоротити кількість депутатів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що через зменшення чисельності населення України можливе скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300 осіб.

У інтерв'ю для "Укрінформу" спікер парламенту нагадав, що ще 29 серпня 2019 року Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо змін до Конституції, яким передбачалося зменшення чисельності депутатів до 300.

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Проте Конституційний суд, у складі якого на той момент були інші судді, надав негативний висновок щодо цього законопроєкту, що фактично заблокувало його розгляд.

"Хочу нагадати, що ще 29 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Конституції, які передбачали скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб", - зазначив Стефанчук.

Він також підкреслив, що таке скорочення може бути обґрунтоване об’єктивним зменшенням чисельності населення країни. За словами спікера, "це відображається на кількості осіб, які мають бути представлені в єдиному законодавчому органі".

"Коли було 52 мільйони, це одна справа, а сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Я думаю, що цифра 300 є тією, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів", - підкреслив голова Верховної Ради.

Також Стефанчук висловив переконання, що питання скорочення кількості депутатів буде підніматися в українському суспільстві. "Я глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві", - додав він.

Інші політичні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, видання The Economist зазначало, що в Україні можуть відбутися вибори вже в липні, а президент Володимир Зеленський нібито скликав нараду з цього питання. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив цю інформацію, заявивши, що жодної такої наради не проводилося.

Раніше стало відомо, що у Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів. Зазначається, що американські чиновники створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

Тим часом спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону зазначив, що вибори в Україні є необхідними і Київ нібито вже погодився їх провести.

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Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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