'Кругла' надбавка в 10%: хто з українців отримає підвищення зарплати

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В Україні запроваджують доплату до зарплати. Проте отримати надбавку у розмірі 10% від посадового окладу зможуть не всі - йдеться про державних службовців, які володіють англійською мовою. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в соцмережах.
Доплата буде доступна для державних службовців, які мають рівень володіння англійською не нижче B2 за шкалою CEFR (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти). Вона стосуватиметься таких категорій працівників:
- голів та заступників місцевих держадміністрацій;
- військовослужбовців-контрактників;
- поліцейських;
- керівників закладів вищої освіти та наукових установ;
- працівників освітньої та наукової сфер;
- керівного складу інших правоохоронних органів і служб цивільного захисту;
- прокурорів;
- керівників і членів виконавчих органів, наглядових рад та посадовців державних підприємств, у яких понад 50% статутного капіталу належить державі.
Також зазначається, що це нововведення покликане стимулювати знання англійської серед держслужбовців та підвищити ефективність міжнародної співпраці.
Зарплати в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 1 січня одній категорії українців нараховують доплату до зарплати. Це рішення спрямоване на покращення фінансової підтримки важливої професії по всій Україні.
Водночас міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що з зарплат щомісяця будуть відраховувати 9%. Таким чином у майбутньому українці зможуть отримувати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя.
Своєю чергою народний депутат Богдан Кицак пояснив, чи будуть в Україні підвищувати мінімальну зарплату. Підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків держбюджету, підкреслив він.
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Хто такий Тарас Мельничук?
Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.
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