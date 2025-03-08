'Кругла' надбавка в 10%: хто з українців отримає підвищення зарплати

Це нововведення покликане підвищити ефективність міжнародної співпраці.

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Кого торкнеться нова доплата / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Держслужбовці отримають доплату до зарплати

Англійська допоможе працівникам заробити більше

В Україні запроваджують доплату до зарплати. Проте отримати надбавку у розмірі 10% від посадового окладу зможуть не всі - йдеться про державних службовців, які володіють англійською мовою. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в соцмережах.

Доплата буде доступна для державних службовців, які мають рівень володіння англійською не нижче B2 за шкалою CEFR (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти). Вона стосуватиметься таких категорій працівників:

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голів та заступників місцевих держадміністрацій;

військовослужбовців-контрактників;

поліцейських;

керівників закладів вищої освіти та наукових установ;

працівників освітньої та наукової сфер;

керівного складу інших правоохоронних органів і служб цивільного захисту;

прокурорів;

керівників і членів виконавчих органів, наглядових рад та посадовців державних підприємств, у яких понад 50% статутного капіталу належить державі.

Також зазначається, що це нововведення покликане стимулювати знання англійської серед держслужбовців та підвищити ефективність міжнародної співпраці.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 1 січня одній категорії українців нараховують доплату до зарплати. Це рішення спрямоване на покращення фінансової підтримки важливої професії по всій Україні.

Водночас міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що з зарплат щомісяця будуть відраховувати 9%. Таким чином у майбутньому українці зможуть отримувати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя.

Своєю чергою народний депутат Богдан Кицак пояснив, чи будуть в Україні підвищувати мінімальну зарплату. Підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків держбюджету, підкреслив він.

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Хто такий Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.

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