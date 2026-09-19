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Головна умова для майбутньої пенсії: чи є ризик для трудового стажу

Олексій Тесля
19 вересня 2026, 01:21
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Різниця у вимогах до чоловіків і жінок зберігається при визначенні гарантованого мінімального розміру пенсії.
Пенсія
Українцям роз’яснили умови виходу на пенсію / колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років однакові для чоловіків і жінок
  • Стаж враховується на момент досягнення особою 63 років, а не на дату подання заяви

В Україні поступово підвищуються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років. Якщо у 2026 році достатньо 33 років стажу, то вже у 2027-му знадобиться 34 роки, а з 2028 року - 35 років.

Про те, як зміняться умови виходу на пенсію та скільки стажу знадобиться українцям у різному віці, розповіла в коментарі УНІАН адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Ольга Хомич.

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За словами юристки, вимога щодо страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років однакова для чоловіків і жінок, народжених у 1961 році та пізніше. У 2027 році необхідно буде мати щонайменше 34 роки стажу, а з 1 січня 2028 року - 35 років.

"У 2027 році (з 1 січня по 31 грудня 2027 року) для призначення пенсії за віком у 60 років потрібно не менше 34 років страхового стажу".

Для жінок 1956–1961 років народження діють перехідні норми. Їхній пенсійний вік залежить від дати народження і поступово збільшується від 55 до 60 років. Необхідний стаж у цьому випадку визначається за правилами, що діють на момент досягнення відповідного віку.

При цьому різниця у вимогах до чоловіків і жінок зберігається при визначенні гарантованого мінімального розміру пенсії. Згідно зі статтею 28 Закону № 1058-IV, для цього чоловікам необхідно мати 35 років страхового стажу, жінкам - 30 років.

Якщо стажу не вистачає

Відсутність 34 або 35 років стажу не позбавляє людину можливості оформити пенсію. У такому випадку законодавство передбачає пізніший вихід на заслужений відпочинок.

У 2027 році для призначення пенсії у 63 роки знадобиться від 24 до 34 років страхового стажу. З 2028 року нижня межа збільшиться до 25 років, а верхня становитиме 35 років.

При цьому стаж враховується на момент досягнення особою 63 років, а не на дату подання заяви на пенсію.

Якщо ж стаж менший за встановлений мінімум для 63 років, залишається можливість виходу на пенсію в 65 років.

Що буде при 15 роках стажу

15 років страхового стажу - це мінімальний показник, що дає право претендувати на пенсію за віком. Однак право на таку виплату виникає лише після досягнення 65 років.

У 2027 році для виходу на пенсію у 65 років знадобиться від 15 до 24 років стажу. У 2028-му діапазон становитиме від 15 до 25 років.

"Тобто при 15 роках стажу претендувати на пенсію у 60 або 63 роки не можна - право виникає лише після досягнення 65-річного віку", - підкреслила адвокат.

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/ Главред

Розмір виплати при цьому розраховується індивідуально. Враховуються заробіток людини та тривалість її страхового стажу. Оскільки 15 років - це значно менше, ніж стаж, необхідний для гарантованого мінімального розміру пенсії, застосовується пропорційний розрахунок.

Така виплата пов’язана з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і розраховується з урахуванням фактичної кількості років страхового стажу.

До 65 років особа з таким стажем може претендувати не на пенсію за віком, а за наявності відповідних підстав - на державну соціальну допомогу.

Точну суму пенсійної виплати на 2027 та 2028 роки наразі визначити неможливо: вона залежатиме, зокрема, від прожиткового мінімуму, який буде встановлено законами про Державний бюджет на відповідні роки.

"Конкретний розмір пенсії в гривнях на 2027 та 2028 роки залежатиме від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який буде встановлено відповідними законами про Державний бюджет України на ці роки - які поки що остаточно не ухвалені", – додала фахівчиня.

Що важливо знати про оцифрування трудового стажу

В Україні триває перехід від паперових трудових книжок до електронного формату. Щоб відомості про попередню роботу були враховані при призначенні пенсії, дані про трудовий стаж необхідно своєчасно перенести до електронного реєстру.

Якщо не встигнути оцифрувати необхідні відомості, окремі періоди роботи можуть залишитися без підтвердження. Це, у свою чергу, може вплинути як на розмір майбутньої пенсійної виплати, так і на термін виникнення права на пенсію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав "Главред", в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок становитиме не менше 100 гривень.

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Про джерело: УНІАН

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