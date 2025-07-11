Мінус 15% за тиждень: в Україні популярна ягода дешевшає на очах

Ціни на малину в середньому на 90% вищі, ніж минулого року.

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В Україні змінилися ціни на малину / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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Чому ціни на малину знижуються

Скільки коштує кілограм ягоди

В Україні помітно знизилися ціни на малину. Причина падіння вартості — збільшення пропозиції ягоди на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні оптові партії малини надходять у продаж по 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Аналітики переконані, що помітне зниження цін на малину обумовлене збільшення пропозиції ягоди на ринку. Зараз практично всі господарства розпочали збір врожаю цієї ягоди.

На зниження цін також вплинула погода. Практично на всій території країни встановилася тепла і сонячна погода, що помітно посприяло якнайшвидшому дозріванню цієї ягоди.

При цьому аналітики додають, що малина на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 90% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Фермери вважають, що ціна на малину буде продовжувати падати.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, у червні 2025 року рівень споживчих цін в Україні зріс на 14,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ціни особливо суттєво ростуть на м'ясо та фрукти.

В той же час популярна ягода стала доступнішою для українців. Однак її вартість все ще в 2,6 рази вища, ніж минулого року.

А от вартість ягід для заморожування цьогоріч б’є рекорди. Закупівельні ціни на вишню наразі коливаються в межах 60–85 грн/кг, а чорна смородина виявилася ще дорожчою — 70–90 грн/кг.

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