Ціни стрімко полетіли вниз: популярна ягода стала доступнішою для українців

Ціни на ягоду впали в середньому на 25%.

https://glavred.net/economics/ceny-stremitelno-poleteli-vniz-populyarnaya-yagoda-stala-dostupnee-dlya-ukraincev-10680422.html Посилання скопійоване

Як змінились ціни на лохину / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні відчутно подешевшала лохина

Зараз її продають по 220-380 грн/кг

Але вартість ягоди в 2,6 рази вища, ніж минулого року

В Україні стрімко знижуються ціни на лохину. Дана тенденція супроводжується зростанням пропозиції продукції на ринку. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що лише з кінця минулого тижня лохина в українських господарствах подешевшала в середньому на 25%.

відео дня

Так, сьогодні основні продажі даної ягоди садівники ведуть по 220-380 грн/кг, тоді як ще тижнем раніше вони не згодні були вести відвантаження лохини дешевше ніж по 300 грн/кг.

За словами аналітиків, зниження цін у даному сегменті провокує відразу низку факторів.

"Пропозиція ягоди на ринку порівняно з минулим тижнем збільшилася, оскільки більшість фермерів розпочали масові збори врожаю. Крім того, тиск на ціни чинить присутність на ринку великих обсягів недорогих сезонних фруктів та ягід", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що сьогодні ціна на лохину в Україні все ж таки в середньому в 2,6 рази вища, ніж в аналогічний минулорічний період. Це пов’язано із зниженням урожайності ягоди через аномальні погодні умови в період дозрівання.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, за рік продукти харчування в Україні подорожчали на чверть. Найбільше подорожчали курячі яйця та фрукти. Найменше - риба, продукти з риби та макаронні вироби.

Також відомо, що вартість ягід для заморожування цьогоріч б’є рекорди. Закупівельні ціни на вишню наразі коливаються в межах 60–85 грн/кг, а чорна смородина виявилася ще дорожчою — 70–90 грн/кг.

Водночас, ціни на картоплю, яку полюбляють багато українців, приємно дивують покупців у магазинах, адже за останній місяць вони знизились на усі види цього овоча.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред