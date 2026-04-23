Майже 100 гривень на ціннику: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

Товар, який купують багато українців, зараз коштує дорожче, ніж місяць тому.

Українці платитимуть більше за популярний продукт

В супермаркетах подорожчала соняшникова олія

Ціни на олію сьогодні найвищі за останні 9 років

У квітні багато продуктів в українських супермаркетах помітно подорожчали. Серед них і соняшникова олія, ціни на яку зросли у порівнянні з середньомісячними показниками за березень.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Пляшка олії об'ємом 850 мілілітрів тепер коштує більше 90 гривень. При цьому змінилися ціни на олію різних виробників.

Як супермаркети переписали ціни

Рафінована олія Олейна станом на сьогодні, 23 квітня, в середньому коштує 95,22 гривні за пляшку. Хоча минулого місяця таку олію українці могли купити на майже 5 гривень дешевше - за 90,47 гривні.

Схожа ситуація з рафінованою олією Щедрий дар, яка тепер коштує 93,66 гривні за пляшку об'ємом 850 мілілітрів. У березні середня ціна на неї була 90,92 гривні.

Зауважимо, що ціни на олію обох виробників сьогодні найвищі за останні 9 років.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почали продавати перші партії ранньої полуниці. Вартість ягоди у середньому варіюється близько 220–280 грн за кілограм.

Напередодні Максим Гопка заявив, що ціни на полуницю в Україні цього сезону можуть бути нижчими, ніж торік. На старті сезону ринок демонструє стабільність без дефіциту та ажіотажного попиту.

Раніше повідомлялося, що в Україні у 2026 році очікується суттєве падіння врожайності кісточкових культур через весняні заморозки. Найбільше постраждають абрикоси та персики.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

