Популярний фрукт в Україні ризикує стати дефіцитним - ціни можуть злетіти на 80%

Головне:
- Втрати персиків та абрикосів можуть перевищити 50%
- Найбільше постраждають центральні і південні регіони
- Можливе подорожчання на 20–80%
В Україні у 2026 році очікується суттєве падіння врожайності кісточкових культур через весняні заморозки. Найбільше постраждають абрикоси та персики. Про це в коментарі УНІАН повідомив аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов.
"Очікується суттєве зниження врожайності у 2026 році через лютнево-квітневі холоди, які місцями можуть знищити понад половину квіткових бруньок. Найбільше від цих погодних аномалій постраждають центральні та південні регіони України, де сади зацвітають найшвидше", - зазначив експерт.
Експерт попередив, що навіть активний імпорт не зможе повністю перекрити можливий дефіцит на ринку. Серед основних постачальників фруктів він назвав Туреччину (близько 39% імпорту), Грецію, Іспанію та Молдову.
"Через обмежену пропозицію очікується відчутне подорожчання: за помірного дефіциту ціни зростуть на 20-30%, а в найгіршому сценарії значних втрат фрукти можуть подорожчати на 50-80%", - спрогнозував Миронов.
Миронов пояснює, що ранньоквітучі кісточкові культури особливо чутливі до весняних похолодань. Навіть незначне зниження температури до -1…-3°C під час цвітіння може пошкодити квітці абрикоса. Додатковим ризиком є зниження активності бджіл при температурі нижче +10…+12°C, через що запилення не відбувається навіть у вцілілих квітках.
За словами експерта, вирішальним фактором є тривалість заморозків. Короткочасні похолодання можуть мати обмежений вплив, а втрати до 10–20% цвіту навіть вважаються природним прорідженням плодів. У таких випадках фермери можуть застосовувати методи захисту — задимлення садів або перемішування повітря.
"Саме при короткочасних заморозках фермери можуть успішно застосувати активні методи порятунку: задимлення садів, дрібнодисперсне або змішування повітря. Якщо ж холод тримається кілька діб поспіль, ці методи стають безсилими, і врожай неминуче гине", - додав фахівець.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні стартував продаж перших партій ранньої полуниці. Середня ціна ягоди наразі становить 220-280 грн за кілограм.
Також фіксується подальше подорожчання вершкового масла. Станом на 20 квітня у супермаркетах його ціна зросла порівняно з березнем, свідчать дані Мінфіну.
Крім цього, в Україні вже третій тиждень поспіль зростають ціни на моркву через скорочення пропозиції якісних коренеплодів. Наразі її вартість становить 7–14 грн/кг, що приблизно на 13% більше, ніж тижнем раніше.
Про персону: Денис Миронов
Денис Миронов — український аграрний аналітик, фахівець у сфері ринку ягід та кісточкових культур. Працює в Асоціації "Ягідництво України", де займається аналітичними дослідженнями внутрішнього та зовнішнього ринку ягід, прогнозуванням врожайності, цінових тенденцій та імпортно-експортних потоків.
