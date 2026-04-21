Ціни різко зростуть: названо терміни помітного подорожчання товарів

Частину навантаження може взяти на себе наземна логістика, однак вона також залежить від вартості палива, тому загальний ефект подорожчання лише посилюватиметься.

Ціни на продукти зростуть

Головне із заяв Гальчинського:

Зростання цін на товари може бути досить істотним

Насамперед подорожчання торкнеться імпортної продукції

Член правління ГО "Лінія 102.Уа", фінансовий аналітик Віктор Гальчинський прокоментував питання про можливе загострення ситуації та подальші проблеми з авіаперевезеннями — як цивільними, так і вантажними, у зв'язку з війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, прогноз стримано негативний: "У разі затягування конфлікту на Близькому Сході слід очікувати скорочення кількості рейсів і зростання вартості перевезень — як пасажирських квитків, так і вартості транспортування вантажів".

За словами експерта, частину навантаження може взяти на себе наземна логістика, однак вона також залежить від вартості палива, тому загальний ефект подорожчання буде тільки посилюватися.

"У таких умовах зростання цін на товари може бути досить істотним — орієнтовно від 30% і більше, залежно від категорії товарів і тривалості кризи. Перш за все це торкнеться імпортної продукції", — не виключає він.

Економіст вказав, що сторони конфлікту все ж зможуть досягти певних домовленостей. Якщо це відбудеться і поставки нафти стабілізуються, ціни почнуть поступово знижуватися — у міру надходження нових обсягів сировини на переробку.

"Однак слід розуміти, що повернення до колишнього рівня цін малоймовірне. Якщо з'являться додаткові витрати — наприклад, нові збори або мита за проходження транспортних маршрутів, — вони залишаться у структурі ціни. Тобто, умовно, якщо зростання сягало 100%, то після стабілізації воно може знизитися приблизно до 50% для авіапалива", — каже він.

Співрозмовник при цьому зазначив, що коливання на ринку автомобільного палива можуть бути менш різкими: наприклад, зростання на рівні 20–30% може частково скоригуватися до 10–15%, але повного повернення до колишніх показників також не відбудеться.

"У довгостроковій перспективі ця ситуація може стати поштовхом для змін на ринку. Високі ціни створюють привабливі умови для інвестицій, і не виключено, що з'являться нові виробники авіапалива. Якщо, наприклад, альтернативні постачальники зможуть запропонувати продукцію не з Близького Сходу, це допоможе частково компенсувати дефіцит. У такому випадку ситуація не виглядатиме настільки критичною, як може здатися зараз", — додав Гальчинський.

Про персону: Віктор Гальчинський Віктор Гальчинський — український експерт у сфері транспорту, логістики та енергетики. Працює з темами функціонування транспортних систем, ринку нафтопродуктів, авіаційної та наземної логістики, а також впливу глобальних енергетичних криз на економіку. Регулярно виступає як коментатор у медіа з питань паливного ринку, авіаперевезень та міжнародних логістичних ланцюгів. У своїх оцінках приділяє увагу взаємозв’язку між геополітичними подіями, постачанням енергоресурсів і змінами вартості перевезень. Також аналізує можливі наслідки для споживчих ринків і цінової динаміки в Україні та Європі. Його експертні коментарі переважно стосуються макроекономічних процесів у сфері енергетики та транспорту, зокрема впливу дефіциту пального на логістику та інфляційні процеси.

