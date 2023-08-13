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Затишшя перед бурею: банкір розповів, який удар готує курс долара у вересні

Аліна Дембіцька
13 серпня 2023, 21:10
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Серпень може стати останнім місяцем курсового затишшя, зауважив Тарас Лєсовий.
курс валют, гривна, доллар
Що буде з курсом долара у вересні? / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Упродовж наступного тижня (14-20 серпня) курс готівкового долара в Україні не буде відзначатися надмірною нестабільністю. Прогнозується, що його вартість становитиме приблизно 37-37,5 гривень. Однак з приходом осені, імовірно, відбудуться зміни, які можуть вплинути на курс валюти. Таку думку висловив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Як зазначив Лєсовий, різниця між курсом купівлі та продажу американської валюти, а також поточні коливання будуть незначними. За його словами, вони становитимуть 15-25 коп.

"Протягом 14-20 серпня глобальні зміни на готівковому валютному ринку навряд чи відбудуться: курсові межі залишаться без змін. Курс "триматиметься" в межах коридору: 37-37,5 грн/долар. Принаймні, до осені не варто очікувати якихось стратегічних змін", - сказав банкір у коментарі Оbozrevatel.

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Також він зауважив, що у вересні – на початку жовтня "цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют". Тож серпень може стати останнім місяцем курсового затишшя.

"Грубо кажучи, серпень стане "підготовчим" місяцем для подальшої реалізації стратегії НБУ щодо лібералізації валютного ринку. Наразі йдеться про повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют. Водночас ринок готується до вересневих змін, які можуть суттєво вплинути на курс валют", - сказав Лєсовий.

Раніше експерт розповів, від чого залежить можливий стрибок курсу долара. Після того, як Україна переможе країну-агресора, Росію, то ситуація на валютному ринку залежатиме від формату завершення війни та обсягу грошей, які надходитимуть від західних партнерів на відновлення української інфраструктури.

Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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