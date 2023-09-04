У вересні очікується 'курсова хитавиця': банкір зробив прогноз щодо вартості валюти

Цього тижня ринок буде зайнятий адаптацією під майбутнє повернення плаваючого курсу.

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Банкір зробив прогноз щодо курсу долара / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

З 4 по 10 вересня в Україні не передбачаються раптові зміни у вартості готівкового долара. Упродовж цього тижня курс американської валюти залишиться на рівні від 37,5 до 38,5 гривень. Щоденні коливання не перевищуватимуть 30-50 копійок, як у напрямку підвищення, так і падіння ціни. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Як зазначив Лєсовий у коментарі Оbozrevatel, цього тижня ринок буде зайнятий адаптацією під майбутнє повернення плаваючого курсу.

"Ринок банально підлаштовуватиметься під прийдешні зміни. Через це ми припускаємо незначну і нетривку "курсову хитавицю". Однак коридор допустимих коливань залишиться на рівні минулого тижня: 37,5-38,5 грн", - сказав він. відео дня

При цьому банкір підкреслив, що в НБУ "прекрасно розуміють" як ситуацію, що склалася в цілому, так і очікування ринку зокрема. У зв'язку з чим для збереження балансу між попитом і пропозицією готівки там "вживатимуть ефективних заходів".

"Такими рішеннями слід вважати надання дозволу громадянам купувати валюту на еквівалент до 50 тис. грн в одному банку, а також збільшення ліміту на придбання безготівкової валюти до 200 тис. грн з подальшим її розміщенням на депозитах терміном від 3 місяців. Такі кроки стануть ефективним запобіжником для немотивованого зростання готівкових курсів", - пояснив Лєсовий.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, від чого залежить можливий стрибок курсу долара. Після того, як Україна переможе країну-агресора, Росію, то ситуація на валютному ринку залежатиме від формату завершення війни та обсягу грошей, які надходитимуть від західних партнерів на відновлення української інфраструктури.

Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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