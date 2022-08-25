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Курс валют в Україні: експерти розповіли, за скільки можна буде купити і продати долар у вересні

25 серпня 2022, 12:06

Курс долара в Україні буде залежати від багатьох факторів.

Курс валюл
Експерти розповіли, почому можна буде купити долар у вересні / УНІАН

Курс долара в Україні істотно змінитися у вересні. Вартість валюти буде залежати від регулятора.

Українські економісти в коментарі Фактам ICTV розділилися в думках щодо курсу валют восени.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса прогнозує, що тиск на гривню буде зберігатися до кінця 2021 року.

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"Швидше за все, у вересні офіційний курс залишиться незмінним – так само буде на рівні 36,6 грн/долар. На якому рівні буде в той момент курс чорного ринку, вгадати неможливо", - додав Фурса.

Експерт Борис Кушнірук підкреслив, оскільки Нацбанк зафіксував безготівковий курс, то саме від регулятора залежить – чи залишиться він на такому ж рівні – близько 40 грн за долар. Втім, впливатиме на це і емісія – випуск в обіг нових грошових знаків.

"Він (курс долара – ред.) має зараз природу переважно не стільки економічну, скільки природу очікувань. Якщо не буде негативних повідомлень, то гривня залишатиметься відносно стабільною до готівкового курсу. Залежить від того, що буде робити Нацбанк з емісією", — підкреслив він. Кушнірук.

Економіст Олексій Кущ вважає, що до цього кінця року слід очікувати подальшу девальвацію гривні, а також падіння курсу.

"Думаю, що слід очікувати подальшу девальвацію. Наскільки вона буде глибокою, зараз складно говорити. Тут дуже багато факторів, які ми ще не бачимо і не можемо враховувати", – зазначив експерт.

Як повідомляв Главред, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/Долар.

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