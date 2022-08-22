"Держава вже банкрут": гривня може подешевшати на 20% - тривожний прогноз експерта

До кінця року гривня може подешевшати на 20% / Iamir.info

Українська гривня до кінця цього року може подешевшати на 20%. Таке може статися в разі поганих новин з фронту. Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін висловив під час чату на Главреді.

На думку експерта, можлива втрата Краматорська і Слов'янська призведе до девальвації національної валюти. Погано позначитися на гривні може дефолт НАК "Нафтогазу".

"Це дуже погано, такого не можна було допускати", - говорить Олег Соскін.

Також Україні необхідно зняти ризики в напрямку Херсона, Ізюма та Миколаєва.

"А ось прорив ЗСУ на Ізюм означатиме стабільність гривні. Рішення не піднімати податки - це стабільність гривні. Дозволити ходити всім грошам (долару, євро, швейцарському франку, фунту) - це стабільність ... Якщо звільнять правий берег до жовтня, то, звичайно, гривня заспокоїться", — зазначив експерт.

Він переконаний, що в жодному разі не можна "йти шляхом розвитку народного капіталізму".

"Держава вже банкрут і нічим допомогти людям не може. Тому потрібно дозволити людям врятуватися самим, і тоді вони врятують державу", — сказав Соскін.

Експерт вважає, що надані Україні 8 млрд євро зможуть заспокоїти ситуацію.

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні може піднятися до 43 гривень. Такий прогноз закладається в розрахунках Нацбанку й уряду України на кінець 2022. Поліпшення після нового року не очікується, у 2023 році долар очікується дорожче 45 грн, а до кінця наступного року зросте до 46,2 грн за USD.

Нагадаємо, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/долар.

Тим часом Національний банк України закликає українців не купувати долари й використовувати інші способи для збереження власних заощаджень - банківський депозит або покупка державних облігацій.

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